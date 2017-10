Cambio climático complica sobrevivencia de especies

Coacalco

Uno de los efectos negativos que se registran en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe por el cambio climático es la baja sobrevivencia de las especies que se plantan en época de reforestación y el aumento en los incendios forestales, el coordinador general de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente, Fidel Velázquez Escalera, afirmó que gracias a todo el equipo humano que trabaja en esta área natural protegida, su índice de afectación que es de dos a tres hectáreas por conflagración se ha mantenido, "estamos muy por debajo de la media nacional y requerimos de un mayor esfuerzo para preservar los servicios ambientales".

En entrevista con MILENIO Estado de México, el funcionario manifestó que efectivamente cada día los efectos del cambio climático son más notorios para todos, "el aumento de la temperatura, la temporada de lluvias de forma tardía en períodos muy cortos con precipitaciones muy altas, la época de estiaje con lapsos de sequías muy largas".

Por lo que advirtió que el efecto negativo que se ha visto es la baja de sobrevivencia de nuevas reforestaciones y el aumento en los incendios forestales, "afortunadamente con todo el equipo que se encuentra en la Sierra hemos mantenido nuestro índice de aproximadamente dos a tres hectáreas de afectación por incendio, estamos muy por debajo de la nacional y se requiere mucho más esfuerzo en los servicios ambientales".

Indicó también que en el Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental de la Sierra de Guadalupe se imparten cursos y talleres que son abiertos a todo el público interesado en aprender técnicas para el cuidado de su entorno ambiental, además de que se cuenta con un voluntariado que con el apoyo del personal de campo de la Secretaría de Medio Ambiente efectúan diversas labores de conservación ecológica en la Sierra de Guadalupe, en donde todavía habitan distintas especies de animales, de flores y plantas, estas últimas contribuyen a la producción de oxígeno y a la captación de bióxido de carbono.

En entrevista por separado, el presidente de la asociación ecologista "Franature Mahatma Grandi", Víctor Zendejas Orozco señaló que el deterioro climático a nivel mundial va aunado al deterioro de las zonas urbanas, "es decir que mientras más crece una zona y se urbaniza un metro de cemento, es un metro de naturaleza que ya no se recupera jamás, porque no va a venir una autoridad con un presupuesto a romper el pavimento y recuperar el área verde, no hay una cultura, ni un presupuesto para eso".

Por ello, advirtió que si hay un crecimiento urbano equilibrado hay posibilidades de contrarrestar el cambio climático mediante microclimas, "esto es rescatar un pequeño parque, una barranca, la banqueta para que cada persona tenga mediante un área verde un pequeño microclima, que si lo hacen todos los habitantes va a crear un mejor clima para todos".Aseveró que no se trata solo del cambio climático porque se derriten los glaciares en el Polo Norte, "esto no nos afecta de inmediato, lo hará a largo plazo, pero es un signo de que hay que hacer algo en la ciudad, rescatando microclimas por medio de nuestras banquetas, calles, parques y si logramos hacerlo sumando a todos los ciudadanos, mejoráremos el medio ambiente".

Zendejas Orozco subrayó que sería muy importante que las autoridades que encabezan los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México estimulen a sus vecinos a que mantengan su árbol si es que cuentan con este, "no multándolo cuando lo tienen que podar estéticamente, sin talarlo". Recordó que la autoridad detiene a un vecino si éste no solicitó el permiso correspondiente para podar el árbol que se encuentra en la banqueta de su vivienda, lo que es completamente erróneo.

Por ello, insistió en que son las autoridades quienes deben estimular a los colonos a realizar estas labores y hasta pensar en un programa de descuentos de impuestos como en el predial o pago de agua a personas que tienen tres árboles y los cuidan y conservan, con lo que están ayudando al medio ambiente. Explicó que este tipo de estímulos existen en otros países, por lo que sería ideal que en México se legislara para ponerlos en marcha, y precisó que el nuevo secretario del Medio Ambiente ya ha hablado de estímulos en el aspecto.

