'Chones' rojos y amarillos poco efectivos pero muy usados

Guadalajara

El uso de ropa interior de color amarillo y rojo para recibir el año nuevo no garantiza que la persona vaya a encontrar al amor de su vida o los ingresos económicos vayan a mejorar. Por supuesto que los vendedores no hacen reembolsos por el no funcionamiento de la superstición.



Pero quienes han realizado en alguna ocasión dicho ritual bien saben que el portar ropa interior para buscar el amor u obtener dinero no significa resultados. Lo que saben es que sólo se trata de una tradición que suena divertido efectuar en el año nuevo.



“Sí he usado en alguna ocasión alguna prenda de color para recibir el año nuevo pero creo yo que es más una superstición. No funciona como tal, en lo personal no me ha funcionado porque yo siempre he creído que si realmente quiero algo tengo que trabajar en ello”, contó Mari Sánchez.



Para otros, como a Elizabeth López, el dejar de realizar dichos rituales ha traído mejores resultados: “Todos los años hacía esas tradiciones de ponerme calzón, hasta me llegué a poner rojos y amarillos al mismo tiempo. Según yo no me fue bien hasta que no hice eso y hasta ya voy a ser mamá, pues me fue mejor”.



Las tiendas dedicadas a la venta de ropa interior en el Mercado Corona incluyeron prendas de color roja y amarilla a la mitad del mes de diciembre. De 40 hasta 80 pesos es el costo de los productos para hombres y mujeres. La ropa interior más vendida es la de color rojo y asisten compradores particularmente del sexo femenino y de todas las edades.



Vendedoras reconocen que la efectividad es nula y a pesar de eso nunca han recibido alguna queja. Lo que si es conveniente y divertido es continuar con esta actividad que también es generadora de ganancias para quienes se dedican a la venta de ropa.



“Yo digo que ya es más de una tradición, ya es de cada año, pues la gente ya no quiere romper con esa tradición pero pues yo siento que no sea de mucha ayuda pero bueno ya es la tradición”, explica Karina Valadez.



Las vendedoras estiman que sean los días previos a la celebración del año nuevo cuando se incrementan las ventas. Hasta el momento han ocurrido ventas previo a la navidad para obsequios e intercambios en los que se incluyen tangas, cacheteros, trusas y demás tipos de ropa.