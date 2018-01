Una larga recta californiana, Death Valley National Park 1/5

Hoy iniciamos un giro a nuestra columna semanal que contendrá, además de imágenes de astrofotografía, imágenes de viaje, imágenes de vida silvestre, de atardeceres y de paisaje de nuestro México, nuestro estado y otros lugares por los que la aventura de la fotografía nos pueda llevar.

La fotografía de hoy es la primera de cinco sobre un viaje que recién realicé y que presentaré los pormenores de ese inhóspito lugar en el estado de California en los Estados Unidos de América.

La carretera californiana 130 se distingue por tener varias rectas impresionantes y es precisamente que por ella se accede a un pequeño oasis en el desierto de Death Valley, denominado Furnace Creek, donde hay un pequeño hotel propio para pernoctar por unos días.

Esta larga, vacía y desértica carretera californiana me trajo gratos recuerdos de un programa televisivo que disfruté enormemente en los años 60’s, aunque fue producido a mediados de los 50’s en USA.

Me refiero a “HighwayPatrol” o en español “Patrulla de Caminos”.

Con el ganador del Oscar, Broderick Crawford en el papel del Jefe de la Patrulla de Caminos de California Dan Matthews y su épico llamado de: “20-50 a jefatura” en el que investigaba la razón de algunos accidentes carreteros cuando las rectas son muy pronunciadas y el conductor mira las rayas amarillas o blancas lo que tiene efectos somníferos, cosa que realmente no me parece más que un simple guión para la televisión, pero a la edad que lo veía lo grababa en mi joven cerebro y lo dejaba como un hecho de cuidado que me ha acompañado toda mi vida de conductor. También recuerdo aquel final de otro capítulo donde termina sentenciando en un diálogo fuera del programa por demás crudo para la época: “Y recuerde que es mejor donar su sangre en un hospital y no dejarla tirada en la carretera, este es Broderick Crawford que se despide de ustedes”. A mí y mis 11 o 12 años me impactó desde entonces, lo grabé en mi memoria como información relevante para toda la vida.

En la próxima entrega seguiremos hablando sobre este misterioso lugar cuya altitud es en promedio de unos 85 metros bajo el nivel del mar, por ello lo caluroso del lugar, donde en el verano las temperaturas pueden rondar con facilidad los 54°C durante el día y los 38°C por la madrugada.

