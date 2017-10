Zapopan, con la mejor calificación crediticia del país

Guadalajara

Zapopan tiene la mejor calificación crediticia entre todos los municipios del país, sostuvo el alcalde Pablo Lemus Navarro, al adelantar el logro obtenido por su administración, que sigue mejorando la capacidad de pago. Esta vez, la agencia internacional Fitch Ratings es la que otorgó a Zapopan una calificación de AA.



El primer edil enumeró que a partir de algunos de esos criterios se lograron aumentar los ingresos, reducir el gasto corriente, aplicar más recursos en inversión y generar ahorro. “Y esto ha redundado en que tres calificadoras nos aumenten nuestra calificación crediticia. Ya de por sí teníamos una mejor calificación crediticia que gobierno del estado y gobierno federal, con esto nos vamos a convertir en el municipio mejor calificado de todo el país”, sostuvo.



La calificación crediticia establece la capacidad de un ente público para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en la misma, a través de bonos, por ejemplo.



Esta calificación era negativa para Zapopan. “Recibimos un municipio prácticamente quebrado, que no tenía para pagar aguinaldos, nóminas, proveedores de corto y de largo plazo; y bueno pues yo estoy cierto de que como empresarios que no podemos manejar la administración pública como si fuera una empresa privada, eso es ciertísimo. Sin embargo, creo que hay muchos criterios empresariales que sí se pueden aplicar en el servicio público”, indicó Lemus.



Este miércoles Zapopan presentará en conferencia de prensa cuatro indicadores muy importantes “sobre todo lo que hemos logrado en materia financiera y administrativa al interior del Ayuntamiento”, dijo Lemus.



El alcalde destacó que la reciente calificación otorgada no supone interés alguno del municipio de solicitar un nuevo crédito. Simplemente pondera la autonomía financiera y la capacidad de cumplir con las obligaciones crediticias.

