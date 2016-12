La calidad del aire está matándonos: ecologista

Monterrey

Para el ecologista Guillermo Martínez Berlanga la contaminación del aire de la zona metropolitana se podría evitar con una política de Estado en materia ambiental, recuperación de espacios públicos y reforestación.

En entrevista para MILENIO Monterrey criticó que las autoridades no establezcan acciones contundentes ante la problemática ambiental, luego de que se ventilara el proyecto Hércules, con el que una pedrera iniciará operaciones en el municipio de García.

"Ahora la gente se está muriendo de la zona metropolitana de Monterrey por dos factores: el aire que respiramos y la comida que nos alimenta, pero es más grave la contaminación, porque es 24 horas al día, en la respiración, aunque estés dormido", dijo.

Explicó que en el caso de los menores, debido a las partículas de polvo, sus pulmones no logran desarrollarse adecuadamente y sólo llegan a un 70 por ciento de su capacidad.

Además en un estudio que realizaron Glafiro Alanís y Nateli Rocatti (2002), dijo Martínez Berlanga, encontraron que el municipio de García cuenta con una extensión de 85 mil 320 hectáreas de las cuales sólo 85 son hectáreas verdes, lo cual representa un 0.1 por ciento.

Urgió a las autoridades a implementar una política de estado que regule todo tipo de contaminación.

"Si no establecen una política de Estado en materia ambiental van a hacer las pedreras, y esa en particular, lo que se les pegue la gana, ¿por qué? Porque los estudios de impacto ambiental están amañados y no hay autoridades que los puedan controlar, porque el mismo gobernador manda señales encontradas, de que el medio ambiente no le interesa", concluyó.