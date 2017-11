Calandrieros acusan hostigamiento y amenazas

Guadalajara

Algunos dueños de calandrias en Guadalajara se reunieron a las afueras del Palacio Municipal para pedir al gobierno tapatío su intervención y apoyo en la resolución de un conflicto que se ha suscitado entre grupos opositores de calandrieros, de un lado, aseguran que hay presiones y hostigamiento contra quienes se pronunciaron en acuerdo con el retiro de las calandrias convencionales para dar paso a las carrosas eléctricas, los contrarios, señalan que nunca fueron considerados para opinar sobre el ya inminente cambio en este servicio turístico.

Encabezados por el secretario general del Sindicato de Calandrias, Pedro Aguilar, un grupo de operadores de estos carruajes, aún jalados por caballos, señalaron que en recientes fechas se han visto hostigados por el grupo que encabeza Rafael Méndez Barajas, “no es posible que unos ciudadanos le estén impidiendo a otros ciudadanos trabajar y sacar el chivo (sic), ni siquiera el ayuntamiento está haciendo eso con ellos que están en contra (de las calandrias eléctricas) y tiene que saber la ciudadanía a qué intereses están obedeciendo”, mencionó el representante de sindicato.

Aseguró que desde hace un par de semanas, han sido “perseguidos” y “amenazados” por quienes se resisten a dejar las calandrias con caballo, y no los dejan acercarse a las zonas que habitualmente utilizan como espacios de trabajo, que es afuera de templos y museos, “nos bloquean, se ponen una calandria y otra adelante y no nos dejan trabajar, nos bajan el pasaje, a compañeros los han amenazado directamente; tenemos audios que el mismo graba y envía a sus grupos de chat incitando inclusive con matices violentos”, indicó Pedro Aguilar, que dijo ya haber presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

El calandriero presentó algunos de los audios de las supuestas amenazas, en los que se escucha la voz de quien parece ser Rafael Méndez Barajas, “desde mañana me hacen el favor dos compañeros de los más aguerridos, de estar atrás de ellos a donde sea y que les topen y no los dejen cargar pasaje en todo el día.

Pueden cargar dónde sea, les vamos a dar permiso con tal de que estén atrás de ellos”, mientras que en un segundo audio, se escucha la voz de quien los calandrieros aseguran, es Martín Rodríguez Ezqueda, “ya nos traicionaron y nos dieron la espalda, y que sepan los putos que vamos con todo, a echarles montón para madrearlos, esta madre va caliente”, es parte de las frases que fueron difundidas por quienes se dicen amenazados.

Uno de los señalados por las supuestas amenazas, Martín Rodríguez, indicó que no existe trasfondo político en este tema, pero consideran que el municipio no acepta a quien ellos reconocen como su representante, y eso los ha dividido, pero además, asegura que quienes han actuado de manera inadecuada son los representados por Pedro Aguilar y reiteró que no aceptan, ni aceptarán, la imposición de calandrias eléctricas en la ciudad.

GPE