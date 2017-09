Calandrias y Arte Urbano a discusión

Guadalajara

En los poco menos de cien puntos que forman parte del Orden del Día de la Sesión de Cabildo que se realiza hoy en el Ayuntamiento de Guadalajara se dedicará un tiempo a ver el dictamen correspondiente a la iniciativa del alcalde Enrique Alfaro Ramírez, para reformar el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y el Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el Municipio de Guadalajara y por otro lado Salvador de la Cruz Rodríguez, regidor del PRI, anunció que presentará una iniciativa en la que solicita que Susana Chávez Brandon, directora de Cultura Municipal comparezca ante los regidores para explicar "en qué se fundamenta el programa de Arte Público del municipio".



Los reglamentos mencionados tienen que ver con la idea de avanzar en la sustitución de calandrias tradicionales por vehículos eléctricos. La discusión se daría luego de que en la última revisión veterinaria que se realizó el lunes 4 de septiembre pasado a 110 caballos de calandrieros en el Parque Agua Azul, personal de la dependencia trató de remarcar a los animales con un sello que no pertenece a ninguna ganadería. Rafael Méndez secretario general de la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler especificó que lo grave de la acción es que: "cuando nos requieren un servicio y vamos transitando, si nos paran a revisión, checan que la marca pertenezca a uno de los herrajes registrados ante la unión ganadera, al tener doble sello, si ese otro sello no está registrado, no nos dejan circular. Por eso nos rehusamos a que los remarcaran y el dueño del caballo que lograron remarcar buscará cómo demandar al Ayuntamiento".



Respecto al tema de Arte Urbano, De la Cruz Rodríguez destacó que hasta el momento ninguno de los regidores tiene un conocimiento pleno de "cuáles fueron los criterios para decidir la restauración de algunas esculturas y la adquisición de otras. En caso de que desechen la propuesta se estará ratificando que estamos ante una administración que no es transparente".

