Colocan la primera piedra del Cadipsi 2

Para gente que se encuentra en condición de calle el Centro de Atención Integral a Personas en Situación de Indigencia (Cadipsi) se ha convertido en una oportunidad de reincorporarse a la sociedad, de rehacer su vida y de ser productivos, por ello el centro ampliará su capacidad de atención con la construcción de una nueva sede, cuya primera piedra fuera colocada la mañana de este martes.

El objetivo de este espacio será ampliar la capacidad de atención para personas en situación de calle, a través de un modelo de intervención único que pone al alcance de los beneficiados la posibilidad de lograr una reinserción social y laboral en un corto plazo.

La presidenta del sistema DIF en Guadalajara, Lorena Martínez, explicó que el modelo decidió aplicar en este centro debido a que “el mensaje que tenemos que mandar era la atención a personas sin distingo de ninguna naturaleza. Las personas que atendemos en Cadipsi son personas que no tienen documentos que no votan y eso es lo que le falta a la asistencia social ver a las personas como personas y no como parte de un padrón electoral”.

El centro Cadipsi 2 tendrá capacidad para dar atención a 150 personas en los servicios de alopatía, homeopatía, podología, nutrición, estilismo, prevención de adicciones, capacitación para el trabajo, computación, elaboración de currículum, pernocta, aseo personal, gestión documental, alimentación y bolsa de trabajo para todos los usuarios. Estará ubicado sobre la calle Violeta entre Doctor R Michel y 5 de Mayo, a espaldas de las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Hace 3 meses Saúl Herrera fue deportado de Estados Unidos, llegó a Guadalajara sin papeles, sin documentos que avalan su identidad su nacionalidad y que le garantizaran sus derechos. Llegó a vivir en la calle a pasar los días vagando de un lado a otro y las noches durmiendo en la banqueta.

