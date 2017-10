El caballo, animal potente, es el apto para calandrias

Guadalajara

Las 55 calandrias jaladas por caballos que operan en el centro de la ciudad son una tradición que no debería estar amenazada bajo el argumento del supuesto sufrimiento de los equinos, porque no es tal, aseguró el médico veterinario Rubén Anguiano Estrella, quien señala que la buena fe mezclada con la ignorancia y el uso político del tema forman una mezcla complicada que puede conducir a una toma equivocada de decisiones.



“Los caballos son atletas naturales; tienen la capacidad, la naturaleza así los forjó, estar de pie, dormir de pie, reproducirse de pie; tienen un sistema único en sus extremidades que les permite estar en estática, su virtud es la velocidad y la resistencia; tienen un sistema muscular apto, y claro que hay razas manipuladas, porque tienen un tipo de fibra muscular distinta, y los caballos cruzados como los que están aquí, los de las calandrias, son caballos con fibras musculares, adaptadas por miles y miles de años para resistir el trabajo, la carrera, la velocidad”, destacó en conferencia de prensa el experto, quien fue catedrático de la UdeG por 45 años, es especialista en equinos y cursó un posgrado en ciencias en la Universidad de Michigan.



Añadió: “un caballo bien puesto, bien alimentado, puede correr de aquí a Colima, a 160 kilómetros o a 170; en Arabia hay caballos que corren a 100 millas, no es fantasía, vean las redes sociales, las carreras de alta resistencia, eso corren en Uruguay; en México tenemos carreras de 80 kilómetros, y claro que tienen sus protección veterinaria, y lo digo porque es nada que este el caballo en la ciudad recorra cinco km, no se maltrata; por lo demás, nosotros hemos hecho estudios de las calandrias, del peso, y lo relacionamos con la capacidad deportiva, y la gente quiere ver caballos grandes muy finos, pero no son accesibles desgraciadamente, ustedes saben que los calandrieros son gente de pocos recursos que requiere ayuda”.



El camino correcto, de este modo, no es suprimir las calandrias con tracción animal, sino mejorar la atención de los equinos que no suelen ser de razas finas. “Los caballos están con más peso, con más tamaño, no están en las condiciones óptimas, se puede mejorar todo, pero no es tan dramática la situación como lo grupos veganos y animalistas señalan; y si no quieren que trabajen pues tampoco los humanos por protección debemos trabajar; los caballos han cumplido históricamente una función relevante, que la mayoría desconocemos o no valoramos, no se puede concebir el avance de la humanidad sin la participación del caballo y su fuerza”.



Rubén Anguiano atiende a los 110 caballos que jalan calandrias y dan paseos a turistas; es un servicio que presta de forma gratuita. Cada tres meses hace una revisión general a la salud, y determina la forma de atención que ameriten. El hecho que otras ciudades del mundo utilicen el servicio, es demostración patente que la agenda de “sufrimiento animal” no corresponde a este trabajo, puntualizó.



En la conferencia, el presidente de la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler, Rafael Méndez Barajas, anunció que acudirán a los tribunales para defender su actividad de las amenazas que le significa el proyecto de “motorización” impulsado por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, dado que es legítima y está protegido ese derecho por la misma constitución del país.

SRN