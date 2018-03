Dayana va tras su meta: bajó ya 105 kilos

Guadalajara

Dayana Camacho tenía 14 años cuando fue etiquetada como la adolescente más obesa del mundo. Entonces vivía encerrada en su cuarto, evitando humillaciones por su voluminoso cuerpo. Esa imagen está más lejos cada día. La quinceañera ha logrado perder 105 kilogramos y entrado en la recta final para llegar a la meta de su peso ideal.

A casi un año y medio de haber sido sometida a una cirugía de bypass gástrico en esta ciudad, la adolescente sonríe todo el tiempo y luce espléndida: se ha pintado el cabello y puesto zapatos de tacón alto por primera vez, algo que la obesidad no le permitió ni en su fiesta de XV años, cuando ya había perdido muchos kilos. "Tómame una foto", le pide ahora su madre Ramona Carrillo, quien ha estado detrás en este gran cambio.

"Peso 90 kilos, he bajado 105 kilos. De pantalón soy talla 13-11 y de blusa talla mediana o grande (llegó a usar tallas triple equis)... Yo sentía horrible. Ayer fuimos a una tienda a comprarme una blusa y mirábamos las tallas grandes y sentía bien bonito de no usar ésas y usar las normales... Me siento muy bien. Ahora puedo dormir, mejor, caminar mejor, respirar bien, salir con mis amigas, ponerme la ropa que yo quiero. Estoy muy agradecida con el doctor Castañeda y su equipo", asegura en entrevista con MILENIO.

Dayana Camacho sufrió sobrepeso desde que tiene memoria. Nació en Nogales, pero desde los ocho años reside en Guasave, Sinaloa, tierra de sus padres, y ya para entonces era discriminada, dice. Llegó a pesar 195 kilos. En su chequeo médico de este miércoles bajó a noventa.

"Yo una vez hasta pensé en suicidarme, porque todos me hacían bullying, mis compañeros de la escuela. Yo pensaba: mejor me quiero morir. Ahora quiero vivir", comparte animosa, mientras muestra a la cámara cómo toda ella entra en una sola pierna de sus viejos pants y nada en la enorme playera de la secundaria.

La cirugía de bypass fue un éxito, sin complicaciones, pero Dayana ha puesto mucho de su parte siguiendo una dieta saludable: no bebe refrescos, ni consume harinas ni frituras. Aun así, el cirujano bariatra José Antonio Castañeda, director de Gastric Bypass, tras examinarla y aplaudir los avances, la ha pedido incrementar el ejercicio físico, y que la joven comience a practicar algo más que sólo caminata.

La idea es que al cumplirse dos años de la operación, el 13 de septiembre próximo, la adolescente llegue a 75 kilos, su peso ideal.

Familia y amistades siguen entusiastas su lucha. Dayana se ha convertido en ejemplo para personas de todo el país que sufren obesidad, a quienes anima y aconseja: "Que se atiendan, que busquen ayuda, que hagan actividades físicas y que coman sano... Yo no comía sano, no hacía actividad física... Yo ahora como poquito, menos de una tortilla, pura fruta".

Fue Ramona Carrillo quien en un acto desesperado acudió antes medios de comunicación en Guasave, para pedir ayuda. Debido a la obesidad su hija presentaba problemas para respirar y temía que una noche se ahogara. El mensaje llegó al doctor Castañeda quien ofreció apoyar a la adolescente más obesa, sin costo alguno, en la sede de Gastric Bypass, en Zapopan, Jalisco. Con la cirugía que le practicó redujo su estómago a 50 centímetros cúbicos.

"Al principio si fue lo más duro para nosotros, pero ahorita ya felices todos porque ha cambiado mucho... Ella disfruta mucho su vida, antes ella lloraba, se la llevaba encerrada, decía que se quería morir, por eso yo busqué ayuda", comenta su madre, quien está muy agradecida con Castañeda porque logró salvar a su niña, no solo de la obesidad, sino que evitó a tiempo otras enfermedades.

Dayana tiene sueños como cualquier adolescente. Este verano termina la secundaria, quiere seguir estudiando y convertirse en chef.

"Muchas gracias a los que me apoyaron, a los que están pendientes de mí... Estoy muy contenta", les dice. Su sonrisa lo confirma.

