Buscan reencontrar a familias con el programa Sin Fronteras

Guadalajara

Al menos 80 familias que se encuentran separadas, no sólo por la distancia, sino también por la frontera que divide dos naciones cuya interacción está marcada por una serie de políticas migratorias, podrán reencontrarse luego de hasta 25 o 30 años de haberse visto por última vez, lo cual será posible a través de un programa auspiciado por el Consulado Americano y el Gobierno de Jalisco.

Es a través del programa “Sin Fronteras”, en su cuarta edición, que el gobierno del estado y el consulado entregaron 80 visas a personas que principalmente han intentado realizar este trámite, pero por diferentes motivos no logran concluirlo de manera adecuada, es decir, con la obtención de tan preciado documento migratorio.

Entre el grupo de beneficiarios nos encontramos con el señor Ramón, que con lágrimas en los ojos contó que dejó de ver a sus hijas hace 26 años, cuando ellas decidieron mudarse a Oakland y probar un nuevo estilo de vida, que a la vez, significó alejarse de la familia con la que crecieron.

Ramón había hecho el trámite en dos ocasiones y en ninguna de ellas logró obtener la visa, por lo que a sus más de 80 años comenzaba a ver cada vez más complicada la posibilidad de reunirse de nuevo con las dos mujeres que una tarde se fueron del seno familiar, se fueron de casa, se fueron de México. “Yo sólo quiero verlas, estar con ellas y abrazarlas, también conocer a mis nietos y me parece que ya está bisnietos y ya no sé qué más he podido conocer”, señaló el señor Ramón.

Los beneficiarios de este programa obtuvieron esta visa que les permite una estancia de 30 días en la Unión Americana, la cual mantiene un fuerte lazo con nuestro país, pues de acuerdo al jefe de sección consular Matthew Hurley, al año, el Consulado Americano recibe 800 mil solicitudes de visa, mientras que por otra parte, viajan a México 28 millones de estadounidenses, además de que un millón de ellos, tienen estancia permanente en nuestro país.





MC