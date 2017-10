79 buscan integrar Comité de Participación Social

Guadalajara

Este viernes concluyó el periodo en el que se recibió la documentación de los aspirantes a tomar dicho puesto. Por su parte, la Comisión de Selección revisará los expedientes para determinar cuántos sí cumplieron los requisitos por lo que se podría disminuir el listado.

La cantidad de personas contabilizadas en principio superó las expectativas planteados por las nueve integrantes de la Comisión de Selección. Al respecto habló Mara Robles Villaseñor, vocera de la Comisión de Selección y rectora del Centro Universitario de los Altos (CULAGOS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Hay interés, hay compromiso de la ciudadanía porque finalmente es un proceso inédito y entonces la gente confía en que si hay condiciones de hacer un proceso que sea interesante y trascendente para el estado y bueno, también creo que ayudó la difusión que hicimos, ayudó el hecho de que muchas personas estuvieron llamando para preguntar”, dijo en entrevista para MILENIO JALISCO.

La Comisión de Selección revisará que se cumplan requisitos como el ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de derechos civiles, ser mayor de edad, contar con titular profesional, gozar de buena reputación, presentar declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de forma previa, no estar o haber estado en un cargo en niveles de gobierno, instituto político durante los últimos cuatro años, no pertenecer a un partido y no ser servidor público de elección popular.

MC