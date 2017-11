Comercios esperanzados en recuperar ventas con Buen Fin

Ciudad Valles

El Buen Fin incentivará la economía en la región, aunque este año no le fue tan mal al comercio. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Huasteca Potosina señaló que ya están viendo un incremento en las ventas en estas últimas semanas del 2017.

Raúl Altamirano Zúñiga mencionó que el programa Buen Fin del viernes 17 al lunes 20 de noviembre motivará la circulación de efectivo, augurándose la participación de al menos 150 comercios y empresas.

"Es un programa en apoyo a la economía familiar en el que los proveedores o comercios ponen a precios accesibles sus productos para darle una rotación completa a sus inventarios, acabar con el stock y tener antes del cierre del año precios accesibles. Es la séptima edición y esperamos que con esta estrategia comercial las ventas repunten significativamente".

Dijo que esta vez los negocios que deseen participar deben registrarse directamente a través de internet donde deben llenar un formato.

"El llamado es para que tengan ofertas reales, que no engañen al público, y a la gente que haga solo compras necesarias, que no se vayan con el gancho de que se trata de una oferta y aunque no se ocupe el producto se compre, que adquieran lo que realmente necesitan y no les afecte su economía", expresó, reconociendo que muchos usuarios verifican desde días antes los precios en las tiendas y se dan cuenta en esos días si realmente hubo descuentos o solo inflaron costos y dieron ofertas inexistentes.

"Ni el empresario o comerciante es tonto y sabe que no le conviene, ni el consumidor es tonto y se da cuenta si existe un engaño porque desde tiempo antes verificó costos. Hasta ahora no hemos recibido reportes o quejas al respecto", aseguró.

Hasta este miércoles habían entregado posters o publicidad en alrededor de 100 establecimientos. "Habrá incentivos tanto a las empresas participantes como a los clientes; habrá estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Economía, de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria con condonaciones, y para los usuarios son 149 mil premios por hasta 500 millones de pesos en total a quienes hagan las compras con tarjeta de débito o crédito".





JERR