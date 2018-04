Buscarán desaparecidos con ayuda de la ciencia

León, Gto.

“Que no lo dejen, que lo suelten, que tengan compasión del él, no tenemos ningún dato de él, no sabemos nada de él”, dijo una de las familiares que recurrió a la semana estatal de Toma de Muestras para la Identificación de Desaparecidos en Celaya, municipio líder en número de personas no localizadas en el estado.

Por seguridad la llamaremos María, y fue unas de las primeras cuatro familias atendidas hasta el mediodía por especialistas de la División Científica de la Policía Federal.

El pasado miércoles, la víctima de oficio comerciante fue interceptado dentro de su negocio por tres hombres que se lo llevaron por la fuerza, relató la familiar.

“Queremos que nos ayuden, si hay una persona que lo haya visto”, dijo la mujer, al mencionar que no hubo amenazas previas a la desaparición del hombre, de quien aseguró, era una persona trabajadora y nunca conflictivo.

Precisó que a dos días del incidente, la situación es difícil y desesperante no saber nada de la persona que apenas cuenta con 34 años de edad

A través de MILENIO se dio a conocer que en los últimos cinco años ha incrementado un 683 por ciento el número de personas desaparecidas, según las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en las que refiere que Celaya cuenta con 75 casos.

Y fue precisamente este municipio, sede de este programa, cuyo propósito es hacer un banco de ADN con la colaboración de los familiares de los desaparecidos, dijo el Jefe del destacamento de la Policía Federal de Celaya Víctor Delgado

“Hay familias que tienen desaparecidos, todo el calvario que llevan y si estas acciones se realizan con banco de datos, nos va a dar una buena información en dado caso de un deceso y que se encontrara un resto, lo ideal es que aparecieran vivas las personas; es un registro que se está haciendo por parte de la Policía Federal, División Científica, a nivel nacional están haciendo el muestreo” precisó.

Precisó que durante esta jornada estatal, el muestreo se realizará en 20 entidades del país, trabajo al que se suma la Procuraduría General de la República (PGR) para el registro y verificación del proceso.

MILENIO visitó el hospital de la ISSSTE en Celaya, donde agentes especializados de la División Científica realizan las muestras de ADN.

Aunque una muestra es suficiente, que vayan dos personas mejora este proceso, refirió una de las agentes que por seguridad omitió su nombre, pero describió que el proceso consiste en aproximarse y tramitar la toma.

Posteriormente se obtiene la muestra de sangre y posteriormente se almacena y lubrica para su análisis y resguardo en el Banco de Datos.

“Nosotros poseemos el banco de datos a nivel nacional de las fosas que se han trabajado a nivel nacional en diferentes estados, ese banco de datos que tenemos a resguardo es el que utilizamos para hacer la confronta de las personas que vienen como familia de los desaparecidos, se hace confronta y de ser positivo se le da conocimiento a la fiscalía, nosotros trabajamos a la petición de la fiscalía”, explicó.

La “confronta” es la comparación de ADN que se obtiene de los familiares y las víctimas, es decir, cuerpos o restos que generalmente son localizados en algún punto, y este proceso se realiza con equipo especializado