‘El Bronco’ no descarta hacer una gran alianza en 2018

Guadalajara

"Creo que hay que jubilar muchos políticos, tenemos que mandarlos a su casa pero sin pensión, tenemos que renovar el sistema político nacional y para eso necesitamos ya hacer una lista de todos aquellos políticos que no han dado resultados, que siguen siendo parásitos del sistema, que siguen engordándose del sistema político", así contestó Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, al ser cuestionado sobre si aceptaría hacer una gran alianza para buscar la presidencia de la república en 2018.



‘El Bronco’, no descartó la posibilidad de buscar una candidatura independiente a la presidencia de la república, siempre y cuando, tenga el apoyo de los empresarios.

"Me interesa que el empresariado nacional empiece a empujar también las decisiones políticas y no sea solamente un ente productor de economía, sino que también se involucren como lo hacen todos los empresarios en el mundo", agregó.



Finalmente, dijo que respeta a los medios de comunicación a los cuales reconoce porque son una balanza en una sociedad democrática, aseguró que la opinión pública habla de él es que hace bien su trabajo.



"Si las revistas y los periódicos me sacan en primera plana quiere decir que voy caminando, mientras los perros ladren quiere decir que voy pa delante", dijo.

