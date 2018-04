"El Bronco" hará públicas todas sus propiedades

García

Durante una gira con medios por el municipio de García, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que está dispuesto a publicar sus declaraciones patrimoniales, sumarse a la propuesta de José Antonio Meade y hacerlas públicas en redes sociales, aunque la consideró una medida meramente populista.

El candidato presidencial argumentó que tiene en su posesión 260 hectáreas y cada una está valuada entre los 50 y 60 mil pesos.

Respecto a la propuesta del candidato de Todos por México, José Antonio Meade, de ampliar a siete la declaración patrimonial, el gobernador con licencia respondió que eso es una “sonsera” y “pérdida de tiempo” ya que él no cuenta con gran número de propiedades y en sus cuentas bancarias tiene “apenas” 2 millones y medio de pesos.

“Voy a presentarla porque así me lo pide la ley, ahorita me voy a dar un recorrido por mis propiedades y voy a hacer varios selfies de las cosas que tengo y las voy hacer públicas en Facebook, no solamente la de 3de3 que es privada, voy a publicar todo lo que tengo. El publicar las declaraciones siempre es populista, el chiste es que la gente las vea y las tenga. Como yo no tengo gran cosa la puedo hacer a diario, no batallaría, en 15 minutos la terminaría, así de simple”, dijo.

Por otra parte, Rodríguez Calderón se mostró en contra de otorgar perdón a delincuentes y propondrá a todos los candidatos que las propuestas de cada uno en seguridad sean unificadas y tomadas en cuenta por quien gane la elección.

Rodríguez Calderón comentó que el tema de la seguridad no debe ser manejado con tintes políticos, para ello, sostuvo que tiene una estrategia pero no la dará a conocer para no alertar a la delincuencia organizada.

“No hay que avisarles, yo siempre les he dicho que el tema de la confrontación es que la autoridad siempre quiere declarar, yo no lo hice así aquí y los terminamos.

“Vamos a hacer una estrategia, cierto, vamos a poner de ejemplo qué ciudades han resuelto los problemas, pero no les voy a avisar porque si les aviso, cambian su estrategia”, concluyó.