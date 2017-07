'Descansa' SSJ a brigadistas de los programas de vacunación y dengue

Guadalajara

Sin decir ni 'agua va', la Secretaría de Salud Jalisco puso a descansar por 15 días a trabajadores por contrato que laboran como brigadistas de los programas de vacunación (PROVAC) y Patio Limpio (Dengue), denunciaron los propios afectados.

De acuerdo a los testimonios, ayer recibieron la instrucción verbal de que todos los empleados con cinco meses y medio de trabajo tendrían que 'descansar' 15 días y reincorporarse hasta nuevo aviso.

"La inconformidad mía y también de mis compañeros es que a nosotros no se nos mostró ningún oficio. Se lo pedimos al licenciado Sotelo, que es el jefe de Recursos Humanos de la Región Sanitaria X de Zapopan y él nos dijo que no nos iba a enseñar el oficio que lo iba a entregar a nuestros jefes... Que supuestamente la Secretaría (de Salud) no tiene fondos para podernos pagar la quincena", señaló una de las afectadas.

Son 38 personas que se quedarán sin recibir ingresos la última quincena de julio, tan sólo del PROVAC en la Región Sanitaria X Zapopan, si bien los trabajadores que se inconformaron hoy en la sede de esta región, señalan que el descanso afecta a las trece regiones de Jalisco, tanto a personal administrativo como a personal operativo, es decir, a quienes ponen las vacunas a la población infantil y de adultos.

Tal es el caso de un enfermero que aplica vacunas en visitas domiciliarias (los nombres se resguardan a petición de los afectados que temen represalias y que ya no se les contrate).

"En la mañana llegamos todos, checamos, y se nos avisó que a todo el personal que tenía 5 meses y medio se le iba a descansar", apuntó, tras señalar que ayer buscaron a Salvador Zaragoza, director de la Región Sanitaria X y no los recibió.

El enfermero aseguró que hay desabasto de varias vacunas de la Cartilla de Salud infantil.

"Hay muy poca (vacuna) ahorita. No hay triple viral, ni DPT, ni TD... Pentavalente sí nos llegó poquita, pero solo de reserva", acotó, sin embargo ahora no habrá quien haga la aplicación de los biológicos que sí se tienen fuera de los centros de salud.

Acoso laboral a brigadistas de dengue

En entrevista por separado, brigadistas de Patio Limpio y de dengue informaron que la semana pasada presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En ella denuncian acoso laboral por parte de los jefes del programa contra algunos de los empleados, a quienes también descansaron esta quincena, en supuesta represalía.

"Acuden a campo, nos hostigan diciendo que nuestro trabajo está mal hecho, que estamos flojeando... cuando tenemos el mejor rendimiento frente a otras regiones sanitarias", dijo un brigadista a cargo de control larvario.

Entre descansos y represalias y la incertumbre de si hay o no recursos para pagar a los brigadistas los 5 mil 200 pesos que ganan al mes, Jalisco se enfrenta a la temporada de lluvias, la de mayor repunte del mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika.

