Brigadista lagunero regresa a casa sin empleo

Torreón, Coahuila

La advertencia estaba dada, si Édgar Michelle Díaz Jiménez, brigadista lagunero, decidía faltar a su trabajo para prestar apoyo a los damnificados por el sismo en el estado de Morelos, sería sancionado.

Luego de varios días de arduo trabajo en una de las zonas más afectadas por este terremoto en aquella entidad, regresó a su trabajo en Torreón como coordinador de Seguridad y fue despedido.

Esta situación la vivieron otros jóvenes brigadistas que como él, decidieron ir a prestar ayuda y los dieron de baja.

Consciente de que su liquidación fue consecuencia de la decisión que tomó, sólo agradece a sus jefes el apoyo que le brindaron durante la labor que realizó como supervisor de seguridad en esta empresa.

Su sanción fue el cambio de empleo bajándolo de nivel, hecho que no fue de su agrado. Por lo que optó por la liquidación.



Hoy busca una oportunidad laboral en otra compañía.

“Me lo advirtieron, yo ya de regresé del estado de Morelos en cierta forma preparado para el peor de los casos en mi jale, y sí, mi jefe encargado fue quien me lo notificó. Yo iba por mi cuenta, no por parte de la empresa, de ellos no tenía permiso".

Por momentos renuente a hacer comentarios al respecto, Édgar sólo recuerda y agradece el haber tenido la oportunidad de haber acudido a prestar sus manos y su conocimiento como un granito de arena en conjunto de otros que, al igual que él, tuvieron la inquietud de integrar el grupo de brigadistas.

Lamentó que al menos otros cuatro compañeros brigadistas de otras empresas también hayan sido despedidos por tomar esta decisión. No quiere hablar por ellos.

El asume las consecuencias de sus actos. “Un puesto no vale más que la satisfacción en el corazón que se vive de poder dar esperanza a los niños, a los señores grandes, a las familias, no se compara con nada. Eso vale más que cualquier trabajo”.

Édgar Michelle continuará sus estudios de la carrera de Ingeniero Mecánico Eléctrico de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón y reconoció que en ocasiones no ha conseguido un mejor empleo porque se dedica a estudiar y terminar una carrera:

“No voy a sacrificar la escuela por un buen sueldo, al rato vendrá la cosecha”, visualizó.

