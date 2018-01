Respalda gobernador investigar compra de geolocalizadores

Monterrey

El gobernador interino de Nuevo León, Manuel González Flores, respaldó que se investigue la compra de brazaletes para arraigados que adquirió el Gobierno del Estado.

En rueda de prensa y a pregunta expresa, dijo que no tiene más información sobre el tema, pero que apoya se indague sobre ello.

"(No tenemos) ninguna información más la que hablan los diputados, pero con gusto que lo investiguen, no sé qué es lo que estén pidiendo, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente.

"Nosotros sabemos que a consideración de este tipo de instrumentos, para la medida cautelar que tenemos que implementar para que nuestro costo de oportunidad en el uso de los policías o de Fuerza Civil como policía no sea mayor, es altamente compensatorio", señaló.

Este lunes, el fiscalista Fernando Abrego Rodríguez pidió investigar el proceso de licitación y compra por 25 millones de pesos de 400 brazaletes geolocalizadores para arraigados, ya que la consideró excesiva e injustificada.

Abrego Rodríguez acudió a presentar un exhorto a la Oficialía de Partes del Congreso local, para que dentro de sus facultades turne la investigación a la Auditoría Superior del Estado.

Argumentó que el precio está cotizado al triple de su valor, pues otros proveedores como Max Tracker o GPS Monitor ofertan geolocalizadores por un menor costo.

Por su parte, el gobernador interino indicó que no pueden instalar a 450 policías para vigilar a presuntos delincuentes sometidos por medida cautelar.

"También dije delincuentes, porque hay otros que tienen esa medida, como prisión preventiva; no podemos tener ese costo de oportunidad, en materia económica es lo que dejamos de percibir por el uso de una acción diferente.

"En este caso, teníamos 400 policías, es demasiado para andar vigilando en lugar de la comunidad, necesitamos patrullar; con gusto que se investigue, no tenemos ningún inconveniente", indicó González Flores.