Falta conciencia para mantener el Bosque limpio

Torreón, Coahuila

La limpieza y cuidado del Bosque Venustiano Carranza debe ser una tarea y responsabilidad de todos los ciudadanos que acuden a este espacio público, manifiestan los deportistas que diariamente realizan actividades en este lugar.

Luego de que el pasado fin de semana se llevará a cabo la campaña "Actuemos Juntos" que realiza Multimedios Laguna, a través de la que se limpió, se encalaron y regaron los árboles, María Magdalena García integrante del grupo de Yoga, manifestó que lamentablemente hay muchas personas que dejan la basura regada, principalmente los fines de semana que acuden las familias a realizar día de campo.

"Hace falta que la gente que venga al Bosque tome conciencia y recoja su basura, que traiga la bolsa de su casa y se la lleve o la deje junta".





"Hay mucha gente que no tiene conciencia de que no debe traer a sus perros y los trae, ven que está haciendo sus necesidades y no es capaz de levantarlo".

Por su parte Gloria Ramírez, indicó principalmente los lunes, se encuentran con una gran cantidad de basura, residuos de comida, vasos y botellas, situación que desafortunadamente brinda una mala imagen del Bosque.

Otra de las situaciones que denunciaron, fue la falta bebederos, pues indican que los que existen no funcionan y es parte fundamental para las personas que acuden a realizar alguna actividad física.

Agradecieron la ayuda y colaboración de Multimedios Laguna, al igual que de las empresas que apoyaron, sin embargo, reiteraron que para poder seguir manteniendo limpio este pulmón tan importante como lo es el bosque Venustiano Carranza, se requiere de la colaboración de toda la ciudadanía.

