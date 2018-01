Sistema de alerta temprana llegará a bosque La Primavera

Guadalajara

La Primavera será el espacio piloto para generar un proceso de modernización metodológica y tecnológica en la prevención y el combate de los incendios forestales en Jalisco, que aunque generaron casi 190 mil hectáreas de superficie quemada en 2017, la cifra más alta de la historia en el territorio del estado, su huella en La Primavera fue considerablemente menor a los promedios de registro desde 1990.



De este modo, el área natural protegida contará con un sistema de alerta temprana que solamente existe en áreas protegidas del estado de México y de Puebla; se trata de una estructura robotizada que permite una rápida información para movilizar a los combatientes de forma oportuna y evitar que los siniestros tengan tiempo de crecer y ampliarse. La inversión está estimada en 18.5 millones de pesos y su gestión está avanzada, dijo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. La idea es que haya una segunda fase para otras áreas protegidas de Jalisco altamente expuestas al fuego.



Aparejado, está el tema de la prevención. Desde el pasado 8 de enero y hasta el 10 de marzo, se realizarán labores preventivas, lo que significa todas las obras para facilitar combate en tiempos secos (relimpias, apertura de brechas cortafuego y construcción de líneas negras), y de forma esencial, las quemas preventivas de material combustible. Se trata de un proyecto que ha sido coordinado por el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, y en el que participan el Ayuntamiento de Zapopan, la propia Semadet, la Comisión Nacional Forestal, la asociación civil Reforestamos México y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera.



Se pide a la población “no alarmarse ante la presencia de humo en las zonas a intervenir: Pinar de La Venta, Mesa del Frijol, Agua Dulce, La Hiedra, Mesa del Carpintero, Mesa del Nopal, Macrolibramiento, Villa Felicidad, La Tecomata, Volcanes, Cerro de la Cuchilla, Bosques de Santa Anita, Bugambilias, San José de la Montaña, Brisas de La Primavera, El Colli, Los Letreros y Villas Panamericanas”, detalló.



“Este año estamos apostándole a tener 107 km entre brechas cortafuego y líneas negras, lo que nos representa en términos de trabajo en campo, un incremento de casi 30 por ciento con respecto al 2017 para atender el tema de prevención”, añadió Marciano Valtierra Azotla, director del OPD.



La fuerza de combate: 121 brigadistas en quince brigadas; quince vehículos de transporte terrestre, dos unimogs, dos vehículos motobomba, una pipa y dos helicópteros.



“En este esquema como ya lo mencioné la inversión la reitero, son mas de 11 millones de pesos que incluye la contratación de un helicóptero: Tláloc, que va a estar disponible a partir del mes de marzo durante 4 meses, es decir, marzo, abril, mayo y junio con 150 horas”, terció Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan.



Por segundo año consecutivo, el OPD Bosque La Primavera cuenta con la aplicación móvil gratuita “Incendios Bosque La Primavera” en versión Android (Play Store) e iOS (Apple Store), con la cual los ciudadanos podrán realizar reportes sobre la existencia de un incendio, delito ambiental o emergencia dentro o en la periferia.



Ante el complejo esquema de causalidades, se pide a los visitantes evitar el uso del fuego dentro del bosque, no tirar basura, no ingresar envases de vidrio, no arrojar colillas de cigarro. Respecto a los productores, la petición es realizar las quemas de caña en horarios establecidos. “Una de las acciones que hemos estado pensando entre todas las instancias es poder tener en el estado una ley de quemas prescritas, no tenemos en el estado un documento normativo legal en donde en base a las condiciones propias de Jalisco nos determine como se deben de hacer las quemas agrícolas”, dijo sobre el caso el gerente estatal de la Conafor, José Manuel Jasso Aguilar.



Claves



Dos datos



Entre el 1 de noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018 se registraron 5 incendios forestales en La Primavera; el fuego pasó sobre 16 hectáreas de pastos, arbustos y hojarasca, “sin afectación de arbolado”



Aparte, se han combatido 4 incendios en la interfase urbano-forestal, con 19.1 hectáreas siniestradas “a nivel superficial”



Fuente: OPD La Primavera

SRN