La defensa del bosque Los Colomos continuará: gobernador

Guadalajara

A pesar de que el Gobierno del Estado no ha ganado el conflicto legal que enfrenta con un grupo de particulares por un polígono del bosque Los Colomos, este domingo el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, inició los trabajos de reforestación en esa zona.

Serán 500 los árboles de especies como fresno, ahuehuete, guamúchil, guaje, pino y zapote, los que serán plantados.

Aristóteles Sandoval dijo que la pelea continuará en tribunales para impedir que se ponga en peligro el bosque.

“Estamos manifestando que no vamos a permitir que se llegue a esta devastación de nuestras áreas naturales, y aquí es donde el gobierno no ha escatimado ni escatimará ni un solo recurso y actuaremos con firmeza, así como lo hicimos al principio de la administración que no vamos a ceder ni un solo centímetro a los intereses particulares de quienes buscan enriquecerse a costa del decremento en la calidad de vida de nuestras familias”, agregó el primer mandatario.

Por su parte el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, dijo que el predio será defendido porque “nos pertenece a los jaliscienses desde 1897”, agregó que el litigio por la disputa de los predios va en su etapa de desahogo de pruebas.

“Los que se dicen propietarios son propietarios, pero no de éste polígono que quede muy claro”, agregó el funcionario.

El predio reforestado se localiza a un costado de avenida Acueducto y forma parte del polígono de 12 hectáreas que el gobierno resguarda con malla ciclónica derivado del conflicto que libra en tribunales con cuatro familias de apellido de Anda, las cuales aseguran ser las legítimas propietarias ya que cuentan con escrituras desde el año 2010.

El predio sería urbanizado para la construcción de fraccionamientos residenciales.

GPE