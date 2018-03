Empresarios desconocen conflicto pero exigen mayor seguridad

Torreón, Coahuila

Después de la rueda de prensa que otorgó el Subsecretario de Gobierno de La Laguna respecto al bloqueo en el ejido Aurora, representantes de empresas cercanas a los ejidos también dieron a conocer su postura.

De Austin Bacis, Alberto Fuentes indicó que fueron una de las empresas afectadas.

"Es importante hacer notar que estamos conscientes del derecho de las personas para la libre demanda de sus derechos pero siempre de una forma pacífica, legal y por las vías correctas".

Esta es la primera ocasión que les impacta una manifestación. Por parte de Austin Bacis no emprenderán acción legal.



"Nos hemos visto muy afectados tanto operativamente como logísticamente por los productos que se manejan en la región", señaló.

En la mañana tenían 125 empleados a los que se les afectó en la entrada y salida por los cambios de turno.

El paro impidió el tránsito de sus trabajadores. Pero que también se vieron afectados sus clientes y que se impacta socialmente en otras actividades, en el caso de ellos a la minería del noreste.

No hubo lesionados pero dijo que prácticamente tuvieron secuestrado al personal de 05:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde.

"Pedimos que se garantice la libertad operativa que tenemos las personas que estamos organizadas legalmente y bajo los reglamentos y que nos aseguren que la operación sea continua".

"No podemos tomar partido positivo o negativo en esta situación pero es importante que los derechos de todos sean respetados".

Samuel Nava de Mármoles Regionales de Durango dijo que tuvieron afectaciones en el tránsito de sus productos.

Félix Soto de Sefain Manufacturing, dijo que son una empresa pequeña pero que les impactó porque tienen oportunidad de hacer negocios y se les truncaron algunos negocios.

"Definitivamente vemos que la autoridad debe de establecer un criterio donde garantice la operación de nuestras empresas y el libre tránsito de la comunidad".

De Fundidora Especializada del Nazas, no pudieron entregar los pedidos que tenían y el representante consideró importante coordinar lo que sucede.

Aseguró que al parecer el grupo que se manifestó ni era de aquí, sino del sur y que no tienen nada que ver con el problema que se atiende.

"No tenemos problema en la región por la problemática que están defendiendo. Desconozco lo que están defendiendo pero no son de la región. Es muy problemático que una empresa que trata de recibir piezas no me pueda recibir, y pueda preferir hacer pedidos al extranjero", dijo el representante que no dio su nombre.

Ninguno de los representantes señalaron los montos de las pérdidas.



Eli Casas de Canacintra de Gómez, indicó que los que acudieron son tan solo algunas de las personas afectadas y que apoyarán a toda empresa que llegue a la región para buscar derrama económica y en contra de cualquier grupo o persona que quiera poltiizar un tema agarrándose de cualquier otro aspecto.

Severiana Hernández representa a una empresa transportista que tuvieron dos embarques sin entregar a Austin Bacis, perdiendo hoy un día de trabajo. Jorge Palomares también iba de Austin Bacis.

Alberto Fuentes, dijo que son una Empresa Socialmente Responsable donde lo primero es la interacción social.

Aunque reconoció que en ningún momento se han acercado a los ejidatarios de El Siete y que desconocen lo que buscan.

"No podemos solidarizarnos con algo que no entendemos. El problema no es con Austin que solo quiere apoyo para operar como en muchos años. No entendemos por que estamos siendo afectados", comentó.

rcm