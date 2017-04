Falta demanda para crear bici-estacionamientos

Toluca

Abelardo Rescala Garbo, presidente de la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca, apuntó que pese a la falta de interés de las autoridades municipales en dar continuidad al programa Huizi, tienen la intención de crear bici estacionamientos en el centro de la capital mexiquense; sin embargo, requieren de mayor demanda para habilitar algunos cajones.

"Nosotros fuimos muy enfáticos en ese momento, estábamos preparados para enfrentar el 'boom' del uso de la bicicleta a través del programa Huizi, por parte de quienes van al centro todos los días como parte de sus actividades escolares o laborales".

La idea -dijo- es que las personas dejarán su bicicleta en un espacio seguro dentro de los estacionamientos y pagaran una cuota, aunque no igual a la de los automovilistas. "Quienes la usan a veces la dejan en los árboles, una banca o un poste, pero corren el riesgo de que se las roben".

Afirmó que están en la disponibilidad, si el mercado aumenta, de acondicionar los espacios pertinentes para brindar el servicio, pero como Huizi no se ha detonado al 100 por ciento ni la gente ha aumentado su interés por usar este medio de transporte, seguirán esperando. "De repente hay muchos ciclistas y a veces no, debido a la falta de uso no hemos podido incrementar los espacios para poder recibirlos, pues los automovilistas siguen demandado los cajones".

Por otra parte, indicó que la falta de infracciones y el reglamento de tránsito en el centro histórico en general, ha provocado diversos problemas al sector, pues la gente se estaciona donde quiere, bloquea espacios destinados a personas con discapacidad y no entra a los estacionamientos.

