Tapalpa, en crisis ambiental; sus ecosistemas, en peligro

Como sucede con el modelo aguacate en buena parte de los bosques templados del sur y el poniente de Jalisco, el modelo de las berries está provocando un colapso ambiental en la meseta de Tapalpa.



El activista Anan Nodedt, habitante de la región, y un grupo de ciudadanos preocupados por el entorno, que han dado vida a la organización El Salto de Nogal AC, hicieron hoy una llamada de alerta para que se haga frente, por parte de las fuerzas del Estado, al deterioro de la masa forestal que ha dado fama a la región como uno de los principales entornos ecoturísticos de Jalisco .



“El cultivo intensivo de fresas y zarzamora en Tapalpa origina una enorme cantidad de impactos, tanto ambientales como sociales: deforestación, contaminación de acuíferos, uso de pesticidas prohibidos, como el bromuro de metilo”, resumió, en una presentación leída ante estudiantes del ITESO.



Señaló la pérdida de tres mil hectáreas de espacio forestal, el uso agresivo del agua superficial y subterránea, la pésima disposición de residuos sólidos y el deterioro general del paisaje rural que dio fama a la zona. Y puso énfasis en un componente químico, el bromuro de metilo, que asegura están utilizando buena parte de los ranchos que se han sumado a la producción de las también conocidas como “frutillas del bosque”, fresas y zarzamora, fundamentalmente, que constituyen un producto de exportación.



“El bromuro de metilo es uno de los pesticidas conocidos más tóxicos y con un impacto ambiental más grande. Además, se encuentra entre los más potentes destructores de la capa de ozono, destrucción que acarrea importantes consecuencias para nuestra salud: aumento de cánceres, incremento enfermedades oculares, deficiencias en el sistema inmunitario… y para la del medio ambiente, originando daños a los cultivos y a la flora y fauna en general. La exposición laboral a ese desinfectante en su aplicación puede generar cáncer de próstata e incluso la muerte”, pone en relieve.



“El uso del bromuro de metilo está regulado por el Protocolo de Montreal que obligaba a los países firmantes a buscar alternativas para eliminar su uso antes de finales de 2004, A los países subdesarrollados se les fija el año 2011 para que se reduzca un 50 por ciento el uso de bromuro de metilo”. Anan Nodedt indica que personalmente vio cómo se aplicaba ese gas venenoso que resulta altamente eficaz en la eliminación de “plagas” como tuzas y topos, aunque las empresas se lo han negado.



En cuanto a la basura, el tiradero de Atacco es un pasivo ambiental “vencido por más de seis años, en situación crítica de contaminación al medio ambiente”, cuyo cierre se ha alargado por la falta de dinero para terminar el centro de transferencia en las cercanías de La Frontera, el cual recientemente fue clausurado por Proepa (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) por no construirse bajo los términos adecuados de espacio y tecnología.



“Tapalpa genera 22 toneladas de basura por día, la cual aumenta en 150 por ciento los días de turismo fines de semana y días de puente, lo que lleva esa generación a 55 toneladas por día”. Además, “entre tala ilegal e incendios provocados para luego talar y cambiar el uso de suelo a uso agrícola, prohibido por ley, que obliga a no cambiar el uso de suelo por 20 años, se han perdido más de 3 mil hectáreas en lo que va de este año”, advierte.



¿Qué han hecho los miembros de la asociación? “Tanto la tala ilegal, la sobreexplotación y contaminación del acuífero, como la contaminación de suelo por la agricultura intensiva de berries y papa, han sido denunciadas ante las entidades estatales y federales en reiteradas ocasiones sin recibir un interés genuino por parte de las mismas en hacer valer las leyes medio-ambientales correspondientes”.



Es decir, instancias como la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señalan la necesidad de encontrar en flagrancia al infractor, la escasez de inspectores, y en el caso de la primera, “hasta nos pidieron dinero para la gasolina”. En cuanto al estado, reconoce que hubo apoyo de la Proepa y de la Secretaría de Medio Ambiente local, pero se diluyó. La presidencia municipal no se ha interesado en el tema bajo la justificación de que es de competencia federal, y en el caso de la basura, no termina de resolverlo. “Los empresarios no tienen la lucidez de comprender que serán afectados por este problema, cuando ya no haya paisaje, clima ni agua, no tendrán nada que vender”, lamenta el activista.

