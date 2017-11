“Cultiva como lo hacían nuestros ancestros”

Guadalajara

Benjamín Medina Cervantes, nació un 18 de abril de 1957 en San Cristóbal Zapotitlán, una pequeña población del municipio de Jocotepec, a la orilla de La Laguna de Chapala.

En el pueblo, sólo había hasta segundo de primaria, terminó en Jocotepec los siguientes grados. Luego invitado por Manuel Hernández Anaya, un electricista que trabajó en el seminario de Los Paulinos, ingresó al seminario en Guadalajara, donde estuvo dos años y regresó al pueblo con la nostalgia de estar cerca de su familia.

Continuó la escuela ahí y combinaba sus estudios con las labores del campo, su papá tenía un poco de ganado y le ayudaba, iba al cerro a ordeñar, atendía los partos de las vacas, desmontar el campo, abonar con estiércol. Cuando era temporada de cosecha, a veces dormían cerca de los cultivos para cuidar los sembradíos sobre todo de los animales.

Recuerda que cuando estaba en la prepa, el director les preguntó si iban a seguir estudiando, él le contestó que no, que había mucho trabajo en casa y quería ayudar. El director le dijo -vale más un agricultor, un campesino con estudio que sin él-. Gracias a la amistad con una generosa familia de una tía que viva en Colima, y lo recibió en su casa, pudo trasladarse a esa ciudad y comenzar sus estudios en la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Colima. En la carrera de Ingeniero Agrónomo. Comenzó a conocer más sobre necesidades de las plantas, se hablaba de producción, de rendimiento, de control de mano de obra, el uso de maquinaria, la agricultura no sólo para subsistir sino como un negocio.

Cuando terminó la carrera regresó a trabajar en lo familiar, entonces ya veía con otros ojos las prácticas del campo, en donde sólo se pensaba en ganar dinero, en aumentar producción. Había un uso indiscriminado de químicos extremadamente tóxicos para la tierra y las personas, y además carísimos. Las utilidades realmente no eran para los campesinos, si no para las empresas. Además estaban surgiendo padecimientos y enfermedades que antes no sucedían. Era urgente volver a las prácticas de los antepasados, tener un orden, un respeto por los procesos naturales.

En una ocasión encontró en una revista un artículo sobre la producción de mazorcas y calabazas en una región de Guanajuato; estas eran más grandes que las producidas con químicos y orgánicas, producidas con compostas, ahí comenzó su sueño.

Empezó a realizar prácticas, comenzó con un pequeño espacio, primero a hacer composta, a sembrar poquito. Se asoció con tres pequeños productores y comenzaron a producir jitomates de diversas variedades. Les llegó una semilla de tomate heirloom de Estados Unidos, con la promesa de comercializarlos allá, y aunque lo sembraron e hicieron el envío, no recibieron ni dinero ni noticias. Aunque sea rescató las semillas, que luego supo eran originarias de México.

Siguió luego con el cultivo de cinco variedades más de tomate; Green zebra, cherokee, valencia, German striper y brandywine. Entonces pensó que era necesario buscar mercado, supo de un lugar en Ajijic, y después de un curso con un promotor de la región y una recomendación, acudió al mercado ecológico Farmers Market, en donde lo recibieron con gusto.

A partir de entonces ha diversificado su producción, ha cosechado unas 15 variedades de tomates de colores diferentes, cebolla de España, cebolla blanca, amarilla, morada, morada de Amposta, y calabacita. De ser sólo jitomate, frijol y maíz, actualmente tiene una lista de casi 200 productos que van desde la frambuesa, 6 variedades de maíz, “papa voladora” (papa en guía). Cinco variedades de albahaca, quinoa, moringa, ejote en distintas variedades, lechuga, coliflor, brócoli, papaya, zanahoria, berenjena.

Los principales clientes de sus productos son extranjeros. Canadienses, estadunidenses, argentinos, españoles, chilenos, son ellos los que le dan mayor valor a los productos. A veces ellos mismos comparten semillas de sus lugares de origen, y piden que se las cultiven, se vuelve un grandioso intercambio cultural y se pueden ver en el huerto de Benjamín plantas de tabaco de Cuba, calabazas de Chile, ocra de Costa Rica.

Los productos que se ofrecen ahí no son tan caros como otros que ya tienen una certificación. A este grupo de productores le faltan esos trámites legales, pues son demasiado caros y son pagos de cada año, que al final tendrían que cobrárselos al consumidor. Entonces como grupo, establecen una certificación participativa a través de un comité que realiza vigilancia de los campos de cultivo, áreas de producción y del producto.

Lo que comenzó con unos ocho vendedores en la cochera de una generosa extranjera, ahora es un gran tianguis que cada martes ofrece una enorme diversidad de productos orgánicos, en “La Huerta” un salón de eventos en Ajijic; al que ininterrumpidamente Benja ha asistido desde hace 8 años.

La agricultura orgánica es sustentable, de las mismas plantas se obtiene la semilla, de ellas se hacen tinturas para plagas, composta para nutrirlas y todos los integrantes de la familia participan en su cuidado.

Para este agricultor, “cultivar como lo hacían nuestros ancestros ha significado un gran desafío, pues existen más requisitos y trabas de las dependencias que en la agricultura que aplica indiscriminadamente los químicos”.

MC