Beneficiarios no reciben apoyo económico, por falta de tarjeta

Guadalajara

Casi uno de cada cuatro beneficiarios de programas sociales del estado aún no ha realizado el trámite de la tarjeta bancaria Bienestar, requisito indispensable para que puedan recibir apoyos económicos. A esto, y no a un retraso del pago, se debe que no les ha llegado el recurso, explicó Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en Jalisco.



“Todas las personas que son beneficiarias de apoyos económicos de los programas sociales del gobierno del estado, que por alguna situación no les ha caído el dinero en sus cuentas, es porque hay algún trámite que se tiene que llevar a cabo con la Secretaría… del total de beneficiarios, que son 48 mil 470, hasta este momento 37 mil 346 ya están recibiendo de manera ordenada sus depósitos en sus cuentas, pero tenemos poco más de diez mil que por alguna circunstancia no lo han recibido”, detalló.



El secretario invitó a los beneficiarios de los programas Jefas de familia, adultos mayores, Jalisco incluyente y becas indígenas a acercarse a la Sedis, o bien al Banco City Banamex, donde se les abrirá una cuenta individual para que puedan obtener este plástico, sin ningún costo ni obligación.



Comentó que son 79 los adultos mayores que, debido a una situación de salud no han recibido el apoyo y a quienes la Sedis buscará en sus domicilios. “Este caso es el menor; el adulto mayor generalmente es muy responsable, y estos 79 nosotros vamos a ir a sus casas”, dijo.



Sin embargo, del programa Jalisco Incluyente, que atiende a menores de edad, donde faltan más de 400 beneficiarios, por lo que el funcionario invitó a sus tutores a acercarse a la Sedis para revisar qué parte del trámite hace falta. Lo mismo con las beneficiarias del programa Jefas de Familia.



Castro Reynoso explicó que la institución bancaria no les podrá depositar recurso en su cuenta si no concluyen el trámite.



“No es porque nosotros no queramos, sino porque la ley nos obliga, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que deban tener cuentas individuales actualizadas, entonces hacemos una invitación”, dijo, tras señalar que los recursos faltantes les serán entregados cuando su cuenta activa”.



Miguel Castro refirió que quienes ya cuenten con su tarjeta recibirán su siguiente pago en el mes de mayo. Para informes comunicarse a la Sedis donde les pedirán nombre, programa y un número telefónico para hacer contacto.

MC