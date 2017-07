“Generar contenido para mujeres ocupa vocación”

En El Instante amarillo (Ed. Oceano), María se da cuenta que no quiere ni debe ser como el resto de sus compañeras, pues prefiere leer y dibujar en sus tiempos libres.

La novela de Bernardo Fernández, (mejor conocido como Bef), novelista gráfico, plantea la propuesta de llegar al público joven femenil donde la protagonista es una chica.

De visita en Monterrey, Bef considera que en México se está viviendo un “segundo aire” para la historieta y cómic gracias a proyectos publicados en redes sociales, o bien, con su ingreso en grandes sellos editoriales.

“La historia nos muestra a una niña que brinca a la adolescencia como protagonista. Los cómics para niñas prácticamente no existen. Entonces me interesa explorar estos temas porque me doy cuenta que casi son una rareza encontrarlos. Yo tengo dos niñas, y con la mayor que tiene dos años voy a la tienda de cómics y no hay nada qué comprarle, casi todo son súper héroes para adolescentes hombres.

“No me gusta la palabra empoderar pero creo que es eso, el generar contenidos femeninos creo que también tiene su vocación social en un país tan misógino y tan violento”, comentó el novelista.

En la historia es “María” la que sale adelante por sí misma.

Lo he dicho antes, es una carta de esperanza para las y los niños friquis. En “El instante amarillo” es cuando se da cuenta que no quiere ser “princesa” como todas sus amiguitas, quiere ser otra cosa y que se puede hacer una carrera digna de esas vocaciones distintas.

Aquí en Monterrey tenemos el caso de Fixion Narradores, ¿cómo lo ves?

Es un caso muy interesante, están haciendo un proyecto articulado desde aquí. Me parece que el caso de Fixion puede ser referente importante de los cómics en México por varias razones: una porque están trabajando local pero con una mirada global, y al estar inmersos en una industria global ellos pueden ser autores editores al mismo tiempo generando sus proyectos.

¿A nivel nacional, cómo ves la escena de la novela gráfica?

Hay casos interesantes en Guadalajara con Soulkeepers, también con súper héroes locales; hay gente que está trabajando, ya no en otras industrias, también está el caso de Jours de Papier haciendo novela autoral, es sensacional lo que están haciendo e incluso autopublicando y que ahora lo publicó Random House. También está Betinorama, un buen cómic que también los publica Random, o el caso de Cucamonga con La Cindy.

Hoy vemos como un renacimiento de la tira cómica y lo que me gusta es que muchos proyectos son autogestivos. Pero en mi opinión creo que deberían dar el brinco a una editorial grande para que se convierta en una industria y los libros se encuentren en las librerías.