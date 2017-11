Conjuntan información de becas de nivel superior en nueva aplicación

Guadalajara

Las opciones de becas, oferta académica y orientación vocacional se comienza a concentrar en el Sistema Estatal de Becas y Estímulos para la Educación Superior (SEBEES) que funciona en Jalisco a partir de la integración de fundaciones, gobierno estatal, empresarios y sociedad civil.



La información respecto a la actividad de instituciones de educación superior fue dada a conocer la mañana de este viernes. El objetivo es que en el sitio se concentre un padrón de becas y beneficiarios, las universidades ubicadas en Jalisco, la oferta académica y los aliados que participan en dicho Sistema.



“Van a tener los jóvenes en una sola App toda la oferta educativa, además 'yo quiero estudiar veterinaria y qué modalidad de beca puedo obtener si la escuela es pública o privada'. Esa es la fortaleza de la aplicación, en esta primera etapa se lanza con información pero en la segunda etapa ya va a tener como un seguimiento, orientación vocacional. Obviamente ofertas de trabajo, eventos, becas para Campus Party, todos los eventos que tenga el gobierno”, comentó Iliana Hernández, coordinadora de becas y estímulos de educación superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Durante el lanzamiento del programa fueron entregadas de 200 becas a través de Fundación Educo y Bécalos. Durante el periodo escolar 2016-2017 fueron entregadas más de 20 mil becas en Jalisco. Para el 2018 se contempla un fondo de 150 millones de pesos para becas de manutención. Se entregan apoyos de educación cooperativa, becas de titulación, de lenguas extranjeras y de movilidad.



El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval expresó que “no podemos admitir que por haber nacido en una familia que no tenga condiciones económicas no se pueda desarrollar y salir adelante. No podemos aceptar que la pobreza la sigas heredando generacionalmente y que si naces y no tienes oportunidad económica pues tú no puedas tener éxito, no puedas tener herramientas, capacidades de desarrollo, educación, formación”.

Habló sobre la importancia de que estos apoyos sean focalizados para aquellos estudiantes que en verdad lo requiera. Aseguró que la educación es indispensable para lograr una sociedad más solidaria, participativa y corresponsable.



La aplicación se puede descargar en los sistemas iOS 7+, Android 4.4 y SO Android. Se debe buscar como SEBEES.

