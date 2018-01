Trabajadores del Municipio reclaman falta de equipo

Torreón, Coahuila

Los trabajadores del Ayuntamiento de Torreón del área de Servicios Públicos trabajan con las uñas. No hay camiones, camionetas, máquinas para podar, motosierras hasta las escobas en ocasiones se deben de hacerlas con hojas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Manuales y Administrativos al Servicio del Ayuntamiento, Jaime Ramírez Olivares, dio a conocer que mientras ellos no cuentan con herramienta necesaria, el municipio contrata unidades recolectoras, lo que representa un gasto doble para las finanzas del gobierno.

"Torreón se encuentra muy tirado. Si no nos dan con qué trabajar cómo le vamos a hacer, se está trabajando con las uñas".



Comentó que ya se notificó al alcalde Jorge Zermeño Infante, sobre las carencias que tienen en el área de Servicios Públicos.

"Sí nos falta herramienta, nos faltan camionetas y camiones recolectores de basura que es algo que hasta ahora no lo han proporcionado. Antes, batallando hacíamos el trabajo es más, llegamos a poner de la bolsa para la gasolina. No es que nosotros no nos guste trabajar, no hay las condiciones para hacerlo mejor. No hay camiones para recoger la basura, nosotros lo que sabemos es que el municipio rentó camiones de basura", aseguró.

Desde su perspectiva, el municipio sí se encuentra muy sucio y resulta triste verlo así ya que es una ciudad muy bonita.

"Años atrás el departamento de Parques y Jardínes tenía sus propios camiones, por decir se podaba la Morelos y el camión iba atrás limpiando la basura de lo que tiraban por poda, sin embargo, actualmente no hay con qué recogerla. Torreón se encuentra muy tirado. Si no nos dan con qué trabajar cómo le vamos a hacer, se está trabajando con las uñas. En esta administración, al igual que la anterior estamos igual, no vemos cuándo van a proveernos de herramienta", afirmó.

"El alcalde se comprometió a comprar equipo y hasta el momento lejos de hacerlo se encuentran rentando camiones, es decir, prefieren pagarle a un particular que fortalecer el área".

"Sí es una inversión considerable pero no sabemos si van a considerarnos o no. Ahora se regresó una cuadrilla porque no tienen ni escobas, deben hacer con hojas de palma para poder barrer. Esta todo fregado esto", afirmó.

Finalmente dijo que la ciudadanía no sabe exactamente lo que está ocurriendo sólo critica, en tanto los cerca de 300 trabajadores, hacen lo que pueden de acuerdo a las condiciones que les proporciona la autoridad.

dcr