Barrales respalda a Nora Arias y a Víctor Hugo Lobo en GAM

Ciudad de México

La candidata de Por la CDMX al Frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, expresó su apoyo a Nora Arias, candidata a la alcaldía de Gustavo A. Madero, y a Víctor Hugo Lobo Román, candidato a congresista local.

En un mitin en la delegación, la abanderada de la coalición formada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano dijo que el otro proyecto está lleno de personajes que no obtuvieron las candidaturas que buscaban y se fueron a formar en las filas de Morena.

"Todos los que están allá (en Morena) se fueron del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano y hasta del PRI porque no obtuvieron cargos o candidaturas. Son un proyecto hecho de perdedores, de la cabeza a los pies", afirmó.

Barrales recalcó que en su trayectoria política se ha mantenido fiel al PRD pero, sobre todo, a la gente de la ciudad.

"No nos hemos doblado a partir de los cargos. El 95 por ciento de las veces que he ido a las urnas he ganado. Aquí estamos firmes quienes hemos luchado por democratizar a la Ciudad de México", manifestó la candidata a la Jefatura de Gobierno.

Barrales enlistó algunas de las propuestas de su proyecto entre las que destacan el apoyo a las jefas de familias con 2 mil 500 pesos mensuales y la gratuidad en el transporte público a jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad.

Subrayó que, para combatir la inseguridad, se enfrentará frontalmente a los delincuentes, sin "pactos con los criminales".

Por su parte, Nora Arias, candidata a la alcaldía en la GAM, condenó que en Morena se premie con candidaturas a personajes que fueron responsables de tragedias como el caso News Divine en esa demarcación.

Al arranque de campaña asistió el dirigente nacional de Fuerza Democrática, Víctor Hugo Lobo y candidatos a diputaciones locales como Juan Ayala y Luisa Adriana Gutiérrez, entre otros.