El sueño del éxito, al mero estilo de la Banda Terrones

Torreón, Coahuila

Por más de una década, Juan Terrones desarrolló una carrera como gerente bancario, luego una noche soñó que tenía una banda al estilo sinaloense. Inquieto, durante una semana lo recordó y sin más, una tarde utilizó su crédito para comprar los instrumentos.

Lo siguiente fue conseguir músicos y pedirle al maestro Juan Barrios que los ayudara a aprender a tocarlos.

Los 16 integrantes de Banda Terrones son laguneros y en abril próximo esta agrupación cumplirá 13 años.



Desde Torreón y con más de doce años de trayectoria, la Banda Terrones se ha abierto paso dentro de la música popular mexicana. Una presentación en Tamaulipas les abrió las fronteras y su presencia en televisoras latinas dentro de los Estados Unidos se ha hecho frecuente.

Sin embargo hoy toman curso hacia América Latina y el primer paso dado fue el 14 de diciembre en un escenario de Guatemala ante 40 mil personas acompañando a la cantante Edith Márquez.

“Ir a Guatemala a mí me llena de satisfacción, el poner el nombre de la Comarca Lagunera en alto allá. La señora Edith Márquez me da la oportunidad de abrir su concierto y de acompañarla en Guatemala, pero la hemos acompañado también en varias partes de la república”.

Juan Terrones dice orgullo que la única fuente de ingreso es la música pues desde hace 9 años se presentan en Estados Unidos, contando en su haber 8 discos, 4 de ellos con la compañía Serca Music de Servando Cano.

La relación con la cantante Edith Márquez inició hace tres años tocando en plazas del norte y noreste del país. Y todo esto ha ocurrido después de que Juan Terrones puso atención a un sueño que parecía inconexo.

“La banda yo la fundé. Soñé que tenía una banda, yo fui banquero, estaba dormido y al despertar levanté a mi esposa a las tres de la mañana. Le conté el sueño y ella me dijo ‘Duérmete, estás soñando’, pero yo me quedé con esa inquietud".

"A la semana me acordé del sueño y comencé a comprar instrumentos con la tarjeta de crédito. Me gasté 50 mil pesos. Luego, tenía instrumentos, pero no tenía músicos”.

Luego de comprarlos contactó al maestro Juan Barrios, considerado uno de los mejores músicos de La Laguna, le pidió que le ayudara a formar a los músicos.

"Yo le agradezco muchísimo al señor Juan Barrios. Recuerdo que ya me empezaban a pedir el mínimo a pagar, haz de cuenta que de mi sueldo pagaba y con lo que sobraba compraba el mandado”.

Con pasos cortos pero firmes y como buen administrador se fijó plazos. Le preguntó al maestro que si en un par de meses podría recuperar la inversión.

“‘¿Quieres hacer una banda y no tienes músicos?’, me dijo. Yo junté a mis primos y a mis hermanos, a mis amigos, y de cero empezamos la banda".



Juan Barrios le respondió que sí, pero en dos años. Y así fue, la clave fue la constancia y perseverancia de un hombre que una madrugada despertó recordando un sueño.

La punta de lanza para la Banda Terrones fue una presentación que tuvo en Matamoros, Tamaulipas, en Playa Bagdad, donde alternaron con El Símbolo, la Sonora Dinamita y donde la actriz Edith González fue invitada como Reina.

Después cruzaron la frontera con los Estados Unidos, siendo la única agrupación torreonense que mantiene visa de trabajo.

Ahora el sueño los lleva al sur y Juan Terrones apunta que el orgullo de hacer posible los sueños, con una banda de primer nivel, equivale a aprende que en la vida hay altibajos y problemas, pero se deben enfrentar con pasos cortos pero firmes.

rcm