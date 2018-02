Recomiendan medidas de higiene para prevenir el desarrollo de bacteria estomacal.

Guadalajara

El jefe de servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, Ernesto Santiago Luna, explicó que entre un 70 y 90 por ciento de la población en el mundo está expuesto a la bacteria o la han tenido, por eso es necesario beber agua limpia, lavarse las manos antes de comer y después de haber ido al baño, y al momento de preparar alimentos.

El jefe de Gastroenterología, explicó que existen varios métodos para saber si una persona tiene la bacteria en su organismo, desde pruebas de sangre hasta biopsias tomadas mediante endoscopía, es importante destacar que solamente el médico familiar y el especialista tomarán la decisión adecuada para cada caso.

“Si no hay dolor o algún otro problema, no es necesario hacer estudios para saber si se tiene o no la helicobacter pylori en el estómago, pero si hay cuadros de gastritis o la persona toma ciertos medicamentos que causan síntomas de este tipo, lo mejor es acudir al médico para obtener un diagnóstico certero”, agregó Ernesto Santiago Luna.

Se recomienda a la población atender cualquier molestia estomacal, pues aunque en algunos casos la bacteria no provoque daños, en otros casos puede ocasionar problemas graves de salud como tumoraciones cancerosas.

DKGM