Desde ayer Ruta-empresa Artesanos ya cuesta 9 pesos

Guadalajara

“Buenas tardes, a partir de hoy cuesta 9 pesos”, le dijo una conductora de una unidad de la ruta troncal Artesanos, ayer a una pasajera cuando subía las escaleras del camión. La frase la repitió una y otra vez durante este domingo, día en que esta ruta, la primera bajo el modelo ruta-empresa, aumentó su tarifa dos pesos.

Ni que la ciudadanía esté inconforme por considerar que el servicio que brinda la Artesanos no es suficiente para pagar nueve pesos, ni que el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte reprobara el aumento y señalara que la troncal no cumple los requisitos de una ruta-empresa y por tanto no merece la tarifa, o que organizaciones como Por un Transporte Digno también se pronunciaran en contra, fue suficiente para que se detuviera el incremento. A partir de ayer, subirse a esta ruta cuesta 9 pesos.

“Yo le estoy informando a cada persona que se suba… algunos se sorprenden y otros ya saben porque vieron en las noticias”, cuenta la chofer. Aunque en la tarde a ella no le había tocado mayor problema, otro conductor cuenta cómo las personas reclaman el aumento:

“Que por qué tan caro, es lo normal… que quién lo autorizó, qué quién nos dio derecho de cobrar eso”, las quejas más comunes que recibió ayer. El hombre saca sus propios cálculos: “yo te puedo decir que 35 por ciento de los usuarios no saben que subió (el precio)”.

El que fuera domingo y hubiera pocos usuarios, no dio paso al caos, pues si a algún pasajero le hacía falta solo buscaban dos pesos y los ingresaban en la alcancía. "Ay, se me había olvidado, sí dijeron", dice un usuario mientras saca la diferencia de su bolsillo.

Aunque los choferes señalan que el aumento es mucho, y hasta “una friega para la economía”, admiten que es necesario. “Si seguimos poniéndole siete pesos, imagínate, vamos a llegar a los extremos de subirte a una unidad en muy malas condiciones, por qué porque no hay dinero ni el gobierno lo subsidia a mantener las buenas condiciones. Entonces nosotros vamos a pagar según el servicio que queremos, y si pagamos siete pesos vamos a tener un servicio de cero calidad, si queremos un servicio bueno tenemos que arriesgar un poquito más de dinero”, dijo un conductor.

“Es que, la ruta-empresa implica más gastos, de técnicos que están repare y repare los equipos, de que en ruta-empresa tienes que guardar los camiones en la noche y pagar transporte para los trabajadores, y más cosas”, explicó una de las mujeres que conduce en la troncal.

Se prevé que hoy lunes sea el día más difícil, tanto por la inconformidad por parte de los usuarios, tanto por tener que introducir los nueve pesos exactos en la alcancía, un problema que ha prevalecido desde que la ruta Artesanos inició sus operaciones en mayo y cobraba siete.

“Va a estar pesadísimo. Porque hay gente que viene con siete pesos, y de aquí a que busca los 2 pesos, va a detener a los que están atrás”, dice la chofer.

Por ello, a partir de ayer, en las unidades hay personal socializando el aumento a los pasajeros, en distintos horarios. Permanecerán apoyando al usuario durante quince días, según los conductores.

