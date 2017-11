Avance "modesto" en SNA debido a falta de comités locales y Fiscal Anticorrupción

Guadalajara

El avance de la creación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido modesto porque avanza lenta la integración de los Comité de Participación Ciudadana en los estados y porque no ha sido electo el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción a nivel nacional, señaló Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación Ciudadana Nacional.



De las 32 entidades que están en el país, sólo ocho han logrado poner en operación el Comité de Participación Ciudadana. En Jalisco esto ocurrió a partir del primero de noviembre de este 2017.



"No olvidemos que como parte del Sistema Nacional Anticorrupción están los sistema locales anticorrupción, son 32 de ellos. Y estos sistemas locales no es que sea una cuestión accesoria. Es parte fundamental del sistema y como sabemos, buena parte de la corrupción se da en los estados de la república", dijo el Hernández Valdez durante la celebración del foro ¿cómo derrotar la cultura de ilegalidad?, que organizó la agrupación Hagamos.



Afirmó que al momento los 32 comités deberían de estar instalados al cien por ciento y aún restan 24 entidades por hacerlo. Dicho órgano es un "engranaje" fundamental el Sistema Anticorrupción porque los presidentes de estos también presiden el Comité Coordinación del Sistema que funciona como el "elemento central" del mecanismo creado para combatir a la corrupción.



Otro de los elementos que han provocado el avance lento del Sistema Nacional Anticorrupción es la no selección del Fiscal Anticorrupción. "El fiscal ya debió estar nombrado no hace meses, sino años y por cuestiones políticas y por retrasos en la agenda en el congreso, ahora, incluso por el tema electoral que ya está en puerta", agregó Hernández Valdez.



El proceso para el desarrollo de los Sistemas estatales anticorrupción ha sido distinto y se han enfrentado a diferentes problemáticas ante las características de participación social en dichos procesos. Hay ciudades en las que se caracteriza la activa participación de organismos sociales como lo es en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades. Sin embargo hay otros puntos en los que se dificulta la participación social.

MC