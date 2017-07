Revira Autotraffic: la empresa no ha fallado

Guadalajara

Apenas ayer el gobernador Aristóteles Sandoval confirmó la posibilidad de rescindir los contratos vigentes con Autotraffic y que los equipos los opere directamente el estado. Al respecto, tras años de guardar silencio, Jaime Ferrer, representante legal de la empresa aseguró a MILENIO JALISCO que el gobierno cuenta con la facultad para dar por terminados los contratos, pero tendría que llegar sea un acuerdo, pues la firma no ha fallado con su parte.

A pesar de que en el contrato firmado en septiembre de 2016 señala como referencia la aplicación de 35 mil infracciones mensuales, Ferrer asegura que es un estimado hecho a solicitud del Poder Ejecutivo. Negó que deban cumplir con esa cantidad de sanciones. Aquí un extracto de la entrevista.

El Gobernador ha mencionado que posiblemente podría buscar rescindir los contratos que se mantienen con la empresa Autotraffic, y atender las fotoinfracciones por propia cuenta

El gobierno del estado se rige también bajo un cuadro normativo que le permite, incluso, la terminación anticipada de los contratos o la recisión de los mismos. Ahí estaríamos en función de ver cuál es la decisión que tiene el Gobernador al respecto y ver cuáles son las contraprestaciones correspondientes que se esperan en los contratos, de tal forma que pudiera acceder a estas hipótesis que prevé la propia norma.

¿Existen cláusulas que permita concluir o adelantar el término de estos contratos?

En el marco normativo en materia de adquisiciones y otorgación de permisos que prevalece en la entidad existen causas de interés general que le permiten al gobierno del estado poder llevar a cabo la recisión de los contratos sin la terminación anticipada de los mismos. No obstante, existen procedimientos, no es una decisión que venga acompañada de manera unilateral del gobierno del estado, sino que se tendrá que dar parte al prestador de servicios y se tendrá que llegar a un acuerdo derivado de las contrataciones que están pactadas.

En caso que se decida rescindir este contrato, ¿Se quedaría elestado con el equipamiento?

Existen dos contratos vigentes actualmente en el Gobierno del estado de Jalisco: 57/14 y 330/16, ambos tienen una vigencia hasta el 2018. Aquí yo sugeriría no adelantar vísperas. Nosotros tendríamos, muy respetuosos, que esperar a la reunión que nos convocara el gobierno del estado, y ver cuáles son las hipótesis y las aristas de las decisiones que se tomen, porque no solo es rescindir los contratos, sino continuar con una prestación, que te repito, el tema está politizado, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que el proyecto ha operado eficientemente desde hace más de seis años y no ha tenido incumplimientos ni retrasos ni situaciones imputables de la empresa que pudieran devenir en un incumplimiento imputable a la misma.

- La celebración del contrato firmado en septiembre del 2016 ¿por qué se hizo, o qué lo generó?

El gobierno del estado lanza una licitación con el fin principal de ampliar la cobertura de un gran proyecto que se tiene desde el 2011 y que trascendió incluso la administración. Comenzó controlando el periférico en el año del 2011, que amplió su cobertura por el año del 2013 a otras vías de control dentro de la Zona Metropolitana (...) El (contrato) 330 tiene por objeto porque el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, tiene detectados muchos puntosmás que aquellos que se controlan por medio de la Secretaría, y el objetivo del proyecto era ampliar la cobertura de un proyecto exitoso. De ahí deviene una licitación que incluiría un equipamiento, incluiría la operación de los equipos ya propiedad del gobierno del estado, existentes productos de los contratos anteriores y un mayor equipamiento para ampliar la cobertura. Respecto al tema de los montos, por qué varía uno u el otro: en el contrato 57/14 como se puede leer, están en los portales de transparencia(…) no es una situación que tenga algo amañado, ni mucho menos acusado de temas de corrupción, porque ha sido muy transparente,simplemente se le ha adjudicadoa la empresa que ha tenido mayor experiencia, pionera en el país, la que tiene la mayor cantidad de proyectos funcionando en la República Mexicana, y en cuyos casos, absolutamente todos los casos ha logrado la reducción de los porcentajes, de disminución de siniestros viales, de lesionados y de fallecidos por esta causa. Luego entonces, esta licitación 330 que se ha politizado, o que ha causado ámpula ante diversos actores, es por qué cambió el esquema de pago. Porque el 57/14 se preveía una partida por equipamiento y una partida por infracción enviada, y el 330 recogió, tomando en consideración que le quedaba mucho menor tiempo a la administración actual, previó contra las infracciones efectivamente pagadas. Se estableció del 40 por ciento de segunda oferta de la empresa, y que deviene de una indemnización del tiempo que le queda a la administración. No es lo mismo cinco a dos años. El equipamiento que se estaba poniendo, no es lo mismo garantizar el equipo a cinco años que durante dos años nada más. Y no es lo mismo amortizar mediante una partida fija el equipamiento que mediante las infracciones efectivamente pagadas. Yo creo que el gobierno del estado, en un ejercicio de transparencia, yo pienso, que fue reducir la presión presupuestal de la Secretaría de Finanzas a cero. Esto quiere decir el pago por fotoinfracción que efectivamente se recaude. Si no hay recaudación, no hay pago (a Autotraffic). Luego entonces, esta figura decidió utilizar el gobierno del estado, es una figura que hoy funciona en la Ciudad de México, en Puebla, García, Nuevo León, y que ha traído como consecuencia que los recursos del estado puedan ser aplicados en otros rubros de tanta necesidad, de proyectos de vanguardia tecnológicos como este sean autofinanciados con los recursos que paguen los infractores.

- ¿Es verdad que la empresa podría recaudar 120 millones de pesos este año?

No depende de la empresa, ni depende del Gobierno. Se podrá observar en el contrato 330, que es el nuevo contrato, que derivado de la licitación pública se estableció que la cantidad de infracciones que se genere de manera mensual no será la indicativa, por lo que no se señalarán topes máximos o mínimos de infracciones emitidas. Las infracciones podrán aumentar o disminuir dependiendo del número de infractores que se presenten mes con mes, por lo que el participante, decía en las bases delicitación, deberá considerar las variables escritas con anterioridad únicamente como referencia a fin de verse en posibilidades de elaborar su propuesta económica. En qué se traduce esto (...) No puede haber montos máximos ni mínimos. ¿Cuantas multas vas a hacer? no son las que quiera hacer la empresa, no son las que quiera el gobierno del estado recaudar. Si son dos multas al mes, 20, o mil, corresponden al número de infractores que no están respetando la norma vial. Por lo tanto, los ingresos que espera obtener la empresa no van en función de las multas que quiera realizar, estas obedecen directamente y proporcional, al número de infractores que contravengan la norma vial.

- En eso dos meses que se suspendió obviamente no se aplicaron fotoinfracciones y con eso menos pago ¿qué va a pasar por el pago a la empresa?

Fueron dos meses de suspensión, en estos dos meses se hicieron reuniones por parte del gobierno del estado con la empresa donde se suscribieron unos convenios modificatorios que tenían por llevar esa suspensión y las acciones que anunció el señor gobernador en beneficio a la ciudadanía tapatía. Ahí se estableció en los documentos correspondientes que fueron suscritos y que se encuentran en los portales de transparencia del gobierno del estado que esos iban a ser absorbidos por parte de la empresa.

- ¿Qué opina de la encuesta querealiza el gobernador en Internet sobre el programa?

Creo es el colofón de que el gobernador anunció ciertas medidas para el mejoramiento del programa. El programa no decidió instrumentarse ahorita, el programa ha funcionado desde 2011 y ha funcionado de una manera muy exitosa, salvo estos dos meses, de manera interrumpida y ha sido muy eficiente en la disminución de riesgos de accidente y de lesionados y fallecimientos de accidentes viales. Es muy importante que la gente, que la ciudadanía sepa que en 2015 fallecieron 16 mil personas por accidentes viales, el 64.5 de estos se concentró en nueve de las 32 entidades federativas donde Jalisco es el segundo con el diez por ciento (...) De acuerdo al Observatorio de Lesiones de la Seguridad Vial, en Jalisco desde el 2011 hasta el 2015 se han logrado salvar 884 vidas. El gobernador no está sino considerando esta situación, pero le está permitiendo a la ciudadanía pronunciarse para un mejoramiento de un programa. Es una política pública que salva vidas. Solamente se está infraccionando al 2% del padrón vehicular de Jalisco de manera mensual. Estamos protegiendo a toda la ciudadanía con un proyecto que se ha prestado de una manera muy eficiente, que nadie ha hablado de ese tema, y que es autofinanciado sólo por el 2%. Ha funcionado desde 2011 hasta la fecha y nunca ha estado en el ojo del huracán como está ahorita. A veces la cuestión es muy ajena al proyecto, muy ajena a su eficiencia y de los resultados que se han obtenido sino que obedecen a cuestiones políticas de las que nosotros no podemos formar parte porque trabajamos en diversas entidades, con diversas administraciones que representan diversos partidos políticos.

