Autoritarismo, un “riesgo real” para la democracia

Si al "populismo" se le llama por su nombre, y se resiste la tentación de utilizarlo como propaganda para desacreditar adversarios, queda el "autoritarismo". Y éste, si es un peligro real para viejos países democráticos como Estados Unidos, cuantimás lo es para las democracias bisoñas e ineficientes como la mexicana. La experiencia de Jalisco también contiene ese componente químicamente riesgoso para las libertades, reconoce el especialista en política por la Universidad ITESO, Jorge Rocha Quintero.



"Con 'populismo' hay una serie de confusiones y malos entendidos que me parecen preocupantes; cuando hablamos de populistas habría que empezar por decirles por su nombre, políticos de corte autoritario, y esos existen en todos los partidos, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena, PRD y hasta en el PAN; políticos de corte autoritario, mesiánicos en su actuar, y que su actuar en la política es través de un proceso de personalización de esta, lo cual es preocupante, pero no es un asunto que venga de la izquierda específicamente; la tenemos en todas las tendencias políticas, y no debemos olvidar que los políticos mexicanos tienden más a la derecha", señala en entrevista con MILENIO JALISCO.



Rocha Quintero hace un rápido análisis de lo que se viene en el proceso electoral de 2018, que renovará la presidencia de la república, la gubernatura, las diputaciones locales y federales, y las presidencias municipales. La atenta lectura de la historia de las democracias demuestra que los periodos de crisis económica y de inestabilidad, que arrojan la imagen de un estado ineficiente e ineficaz y la emergencia de poderes fácticos en muchos territorios, son propicios a los discursos de línea dura, a los hombres "redentores" que prometer cortar de cuajo la corrupción de las instituciones. En muchos casos, esto derivó en el fin de esas instituciones y de la propia democracia. Y todo el planeta vive el auge de esos discursos, advierte.





"En el caso de nuestro país eso está presente en todos los partidos, pero el problema de hablar de populismo es que la palabra se usa frente a políticas que primero habría que demostrar si son populistas, es decir, sin sustentos reales (...) pero es un error querer calificar así a políticas populares, que van a ayudar a sectores empobrecidos y vulnerables, donde a veces se tiene que hacer un trabajo de asistencialismo porque las instituciones no alcanzan y eso es muy grave, y para eso existe el Estado, para aliviar este tipo de situaciones; yo haría la diferenciación entre políticas que si rayan en el populismo, y las que son políticas populares", subraya.



Así, lo que quedan son políticos autoritarios que "tienden a vulnerar los sistemas democráticos, porque empiezan a tomar decisiones de manera unipersonal; frente a esta lógica antidemocrática, y en este proceso electoral, debemos partir de que no conozco a ningún partido que haya hecho uso de sus sistemas democráticos hacia adentro, es decir, que tenga candidatos que emerjan de un proceso de consulta interna a las bases, y entonces ya empezamos mal con eso".



Hasta la tradición democrática interna del Partido Acción Nacional fue vulnerada. "Lo que tenemos son procesos de simulación, porque ya sabemos quiénes van a ser los candidatos de todos los partidos; que me digan cuál oferta política hizo un proceso hacia adentro, ahí es cuando hablo de los talantes autoritarios, que vulneran la democracia (...) de por sí, debemos clarificar que el riesgo de autoritarismo siempre está presente; ahora hemos tenido un debilitamiento de las instituciones democráticas, y un caso claro es la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, me parece un avance en esta lógica autoritaria".





- ¿Cómo se contrarresta desde la sociedad civil?

- Es que la tentación de ser autoritarios siempre va estar en la clase política, no podemos ser ingenuos; el camino es fortalecer a la sociedad civil, que sea más proactiva y más exigente con sus derechos; que demande más, que castigue electoralmente; que vigile, que sea más visible. Porque la tentación autoritaria no se va a ir.



Ya lo dijo el estadounidense abolicionista Wendell Phillips, "el precio de la libertad es la eterna vigilancia". Y como "el autoritarismo está presente en todo el mundo, no sólo en Jalisco y México"; el antídoto está "en una sociedad participativa, vigilante, demandante, exigente, que castigue electoralmente, y ante eso los políticos empiezan a bajar sus pretensiones, porque si esperamos la buena voluntad de la clase política, esa nunca va a llegar", agrega.

Electorado escéptico

El otro tema es cómo se votará en México y Jalisco en este proceso. "Tenemos una grave crisis en el estado y en el país" respecto a las ofertas políticas. Por un lado, los jóvenes se desencantaron y votan pragmáticamente, no por programas políticos. Pero esto vació de contenido la propuesta política, tanto a la derecha como a la izquierda.



"Desde la filosofía y la teoría política, siempre ha habido la necesidad de tener equilibrios, planteamientos sociopolíticos, para guardar estos equilibrios que no siempre son perfectos; una sociedad que se hace a la izquierda en un momento o hacia la derecha en otro. Se ve mucho en Europa en esta necesidad de la gente de ir definiendo su presente".



En México, "creo que desde mediados de la década pasada empezamos a ver un desdibujamiento de la izquierda mexicana, alentada por el tema electoral; en México ha habido dos procesos electorales muy cuestionados, el de 1988 y el de 2006, donde la izquierda estuvo a punto de ganar la presidencia, y no se pudo por distintas razones, pero este asunto ha creado una especie de trauma histórico que ha llevado a la izquierda, en México y en Jalisco, a generar concesiones, 'nos acercamos más al centro e incluso nos derechizamos', pero ahí la agenda de las libertades se ve cada día con menos defensores, de manera que la agenda conservadora toma más fuerza...".



Añade: "yo creo que la clase política en México es conservadora por definición; el grueso de la política tiende a ser de derecha o centro derecha, no veo en Jalisco y en México a políticos que defiendan a la izquierda; lo vemos como MC, en 2009 o en 2012, con planteamientos más de centro izquierda, pero al ir ganando elecciones se ha derechizado; para mí el PRI Jalisco siempre ha sido de derecha centro, y el PAN puede ir de derecha a extrema derecha". Así, lo que resta de la izquierda es más social que política.



¿Cómo afrontan esto los electores? "...estamos interpretando la lucha desde marcos viejos, lo cual me parece un error (...) los jóvenes, que son mayoría de votantes, ni se obsesionan ni se interesan a si eres liberal o conservador; creo que la juventud no se identifica ya en esas cuadriculas políticas justamente por la simulación que los llevó a desconfiar de los discursos políticos; al final vamos a tener una grave crisis de las ideas, por esta incomprensión de cómo entienden los jóvenes.".



- O sea, el votante joven es pragmático, no está ideologizado.

- Sí, y deriva de que tienen una imagen de la política tan desacreditada, que aplican el siguiente criterio: si este me da resultado en corto plazo por él voy a votar. Y no tiene que ver con lo que dicen los adultos de la crisis de valores, sino que es su experiencia de una política en permanente crisis, y dice: yo ya no creo en discursos, creo en lo inmediato (...) de este modo, tienes a políticos de derecha que dicen que no son de derecha, o tienes a políticos que no tienen una ideología, y basan sus propuestas de campaña en asuntos emocionales; y ante ese tipo de oferta, los chavos, de manera muy racional, deciden.

La izquierda defiende sus principios en el frente

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática no ve un riesgo para la agenda tradicional de la izquierda en su alianza con los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. El dirigente de esa agrupación, Manuel Granados Covarrubias, considera que hay coincidencias importantes con sus aliados y que las agendas propias tendrán notoriedad en el caso de que alcancen a constituir gobierno.



En entrevista con MILENIO JALISCO, en su reciente visita a esta ciudad, el nuevo líder perredista considera que presentar un frente para dar batalla al candidato del PRI significa una decisión correcta en la vía de fortalecer un programa de gobierno incluyente y que derive en eficiencia y eficacia frente a los problemas reales de los habitantes del país.



- ¿No hay un riesgo para que los valores y la agenda de la izquierda se cumplan en un frente de este tipo?

- El PRD ha asumido un reto y un compromiso importante, con cuadro jóvenes, con energía, con una visión de avanzada, y con esta reconciliación que yo les he pedido a mis compañeros que hagamos; yo he pedido que vayamos desde lo local, hasta construir el discurso nacional, y no sea a la inversa.





- Pero en alianza con la derecha, ¿dónde quedan los temas de las minorías, la igualdad y la equidad?

- Con nosotros está muy clara la ruta ideológica, esa no va a cambiar; los de izquierda somos de izquierda, nada más que hay de izquierdas a izquierdas, somos progresistas, aportamos al crecimiento del país, con ideas y con propuestas; hay quienes proponen violencia y desunión entre los mexicanos, y la nuestra es una propuesta muy clara; es una ruta que hemos platicado con el PAN, hemos sido coincidentes en la agenda, en lo del salario, el ingreso básico, que llama Anaya la renta básica, es decir, hay mucha coincidencia en estos temas. En cuanto al catálogo de derechos, hoy son ya una realidad en México...



- ¿Y en los temas que el PRD no comulga con el PAN?

- Yo nomás quiero recordar, en el caso de los matrimonios igualitarios, que esa fue una decisión de la Corte, y ahí ningún partido puede decir que va a ir en contra de esa decisión; muchos temas que han sido del PRD ya han sido discutidos en el máximo tribunal, y son ley para todos.



El dirigente confía en que la coyuntura fortalecerá al partido y permitirá unificar corrientes en busca de ser modernos y no perder valores propios.

