Retoman privatización de carretera; vecinos lo impiden

Guadalajara

La polémica por el tramo libre de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, en la zona denominada El Desperdicio, ha vuelto a brotar ocho años después. Pero no fue arbitrario: personal de la empresa concesionaria de la ruta, intentó esta mañana establecer postes y cortinas de lámina para el confinamiento de la carpeta asfáltica, pero sin dejar espacio para la entrada y salida de las fincas contiguas, lo que fue considerado inadmisible por los propietarios, quienes se movilizaron e impidieron los trabajos.



La disputa no pasó de las palabras, entre miembros del personal de Red de Carreteras de Occidente, quienes arguyeron que se limitaban a cumplir órdenes porque el tramo de 28 kilómetros forma parte de la concesión, y los vecinos afectados, que les recordaron que no se puede privatizar un camino público si no se cuenta con uno paralelo a una distancia corta, situación que no se cumplen la zona.



"A nosotros nos mandaron a hacer los trabajos, no tenemos la culpa, dígame cómo le hago", objetaba, suplicante, el responsable de la cuadrilla, quien no se identificó, y los lugareños, que comenzaron a apiñarse en mayor número poco antes del mediodía de ayer. "Si no se van, vamos a bloquear la carretera", les contestaron. Tras unos minutos de desgaste, los trabajadores determinaron irse. Parte del material había sido extraído por los furiosos campesinos, de acuerdo a un video transmitido por la televisora Canal 37, estación que pasa por señal de cable en la región.



En 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) integró en el paquete de concesión de la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo un tramo de 28 kilómetros de carretera federal libre que va de la población de El Desperdicio a la ciudad de Lagos de Moreno; la concesionaria, en 2010, la quiso hacer válida, y ofrecía una serie de compensaciones a los vecinos o los obligaba a rodear por Unión de San Antonio o por San Juan de los Lagos-Encarnación, a más del doble de la distancia.



La concesión la otorgó la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT a un consorcio integrado por Constructora ICA; Zwinger Opco 1 BV; GS Infrastructure Advisors 2006 LLC; GS Global Infrastructure Patners I LP; y Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, grupo que termina denominándose Red de Carreteras de Occidente (RCO), como resultado del concurso público internacional 00009076-010-06 (MILENIO JALISCO, 4 de enero de 2010).



Este tiene el objetivo de "construir, operar, explotar, conservar y mantener las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, de 558.05 km de longitud en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes [...] así como las obras de ampliación que determine la SCT, asociadas a las autopistas señaladas".



La carretera libre El Desperdicio-Lagos "se integra a la red concesionada para su operación, mantenimiento, conservación y explotación", pues "actualmente está en avanzado estado de deterioro, con índices de servicio y seguridad muy bajos para autopista federal". El proyecto "consiste en la reconstrucción completa del pavimento", y adicionalmente "se ha incluido un paquete de mejoras técnicas y de servicio para incrementar la seguridad, accesibilidad, conforto [sic] y velocidad de circulación", explicaba la dependencia. El compromiso es "mantener el tramo bajo las más altas especificaciones de servicio durante 28 años".



En 2010, surgió la resistencia de los alteños. Ocho años no calmaron las cosas: ayer, la irritación volvió a asomarse.