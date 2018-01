Ante incremento en ruta River, acusan de incompetente a SCT

Guadalajara

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no es competente para atender y vigilar el servicio que otorgan las rutas de transporte público con permiso federal en el Área Metropolitana de Guadalajara, considera Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Esto ante la molestia generada por el incremento de la tarifa a once pesos en la ruta River.



"A la autoridad que le toca vigilar e inspeccionar el servicio no es competente para poderlo hacer. Entonces ahí hay un responsable que es la delegación Jalisco de la SCT (…) sabemos que la delegación Jalisco es incapaz porque no tiene elementos para poder inspeccionar y sancionar no sólo el aumento de tarifas sino muchas faltas que se dan", dijo el integrante del Observatorio



El próximo 15 de enero será celebrada una reunión del pleno del Observatorio de Movilidad. Enrique Dueñas adelanta que propondrá que se inicie el estudio para poder dictar observaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto a la vigilancia y operación de las rutas con permiso federal. Aseguró que el órgano ciudadano tiene la facultad moral para emitir recomendaciones a instancias municipales, estatales y federales.

Por su parte, Gustavo Flores, director de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad (Semov), afirmó que la dependencia estatal no tiene injerencia en el servicio y tarifas de rutas con permiso federal. Durante el último trimestre del 2017 fueron celebradas reuniones entre la Semov y la SCT para lograr cambios que permitan a la dependencia estatal vigilar a las rutas que actualmente regula Comunicaciones y Transportes.



"Quizá para muchos sea difícil de entender Tlajomulco a lo mejor todavía tenga tramos federales porque prácticamente todos los ingresos de la ciudad hasta cierto kilómetros ya son bajo jurisdicción federal y no son zonas muy lejanas a Periférico. Si urge el ajuste que hemos pugnado porque se reconozca los límites de la Zona Metropolitana de Guadalajara en sus nueve municipios para el control del transporte público como jurisdicción estatal", afirmó Gustavo Flores.



Gustavo Flores habló respecto al incremento de tarifa del transporte solicitado por el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte. Recordó que el Comité Técnico de Validación Tarifaria aprobó una tarifa de 7 pesos para transporte bajo el modelo hombre-camión y 9 pesos para el nuevo modelo ruta-empresa. Aseguró que no habrá ningún incremento para quienes no se ajusten al nuevo modelo.

