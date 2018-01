Se incrementan denuncias contra gestoras de créditos

Monterrey

Tras los siete cateos en las presuntas casas prestamistas y gestoras de crédito que se realizaron la tarde del martes en el centro de Monterrey, el procurador de Justicia, Bernardo González Garza, indicó que el número de llamadas de denuncia incrementó este miércoles.

Ahora la Procuraduría tiene una lista de 260 llamadas que ya cuentan como predenuncias, las cuales se recibieron a la línea de Enlace Ciudadano 2020-4100, por lo que no se descartan más pseudogestoras en el área metropolitana.

“Nosotros tenemos algunos otros expedientes que no puedo dar información pero se había vuelto esto una operación sistemática que constantemente están cambiando de lugar para que la gente defraudada no sepa dónde están. No les dan nada, no se les regresa el efecto, incluso las razones sociales son inexistentes”.

En entrevista para Telediario mencionó que el modus operandi de estas empresas fantasma es ofrecer un préstamo financiero sin mayores requisitos, además se le solicita al interesado una cantidad de dinero como inversión, efectivo que jamás se reembolsa.

González Garza sentenció que estarán trabajando en coordinación con la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), por lo que invitó a los ciudadanos a denunciar, para frenar estos fraudes en Nuevo León.

La Profeco emitió una alerta nacional por este tipo de fraudes en gestoras de crédito y se comprometió a realizar operativos en este tipo en todo el país.

Además señaló en un comunicado las denuncias se concentran en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz y Puebla.

Hasta el momento no hay personas detenidas, por lo que al no existir la figura de un responsable, aún no se puede establecer un posible reembolso.