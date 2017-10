Ha aumentado el HCG solicitudes de protección de datos

Guadalajara

En los últimos dos años, las solicitudes de protección de datos por parte de los usuarios que ha recibido el Hospital Civil de Guadalajara (HCG), han aumentado considerablemente, pues de 30 diarias que se recibían en el año 2015, actualmente llegan alrededor de 200 diariamente.



“Se han incrementado diez veces en los últimos dos años. Por supuesto, las instituciones debemos cumplir con los avisos de confidencialidad, debemos tenerlos permanentemente en nuestras páginas, y promocionar que la institución está obligada a la protección de datos”, informó el director del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.



El médico fue el encargado de cerrar ayer el segundo Congreso de Responsabilidad Médica, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara. Allí, reflexionó sobre la importancia de proteger los datos personales de los pacientes que ingresan a las instituciones médicas y que para llenar su historia clínica informan sobre su credo, preferencia sexual, historial médico, entre otros, información delicada que no debería estar a la mano de todos.



“Cuando un paciente va a un hospital público, además de esperar una atención de calidad, también espera que se protejan sus datos personales, que no se den a conocer a quien no tiene el derecho”, dijo Pérez Gómez.



Habló también sobre el expediente clínico electrónico, uno que señaló, contribuye a que se resguarde mejor la información, por lo que en el 60 por ciento de los servicios otorgados de las dos unidades médicas del Hospital Civil ya se generan expedientes digitales. Alentó también a que otras instituciones se hagan del expediente electrónico “y que los pacientes así lo soliciten, y siempre que sea estrictamente para el servicio de éstos”.



Pérez Gómez añadió que sería ideal que exista una plataforma nacional común entre instituciones para compartir la información clínica de los pacientes.



En la segunda edición de este congreso médico se reflexionó sobre estrategias que los profesionales de salud deberían seguir para cumplir su labor éticamente, así como hacer valer el derecho a la protección de los datos personales de los pacientes.



El médico señaló que congresos como éste tienen la finalidad de promover proyectos de investigación relacionados a los profesionales de la salud y su responsabilidad social, así como “promover mayor comunicación entre los pacientes, familiares y profesionales, así como la cultura de la confidencialidad”.



En la ceremonia de clausura estuvieron presentes el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Jaime Andrade Villanueva; el titular del Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, Salvador Chávez Ramírez, y la representante de la Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Jazmín de la Torre Méndez.



MC