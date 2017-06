PAN recuerda iniciativa sobre fiscalización de recursos

Guadalajara

En torno al debate por la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco que no ha logrado crear consensos al interior del Congreso de Jalisco, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) recordó la iniciativa presentada en 2016 que busca la creación de una nuevo modelo de fiscalización de los recursos públicos.



La diputada María del Pilar Pérez Chavira explicó la propuesta. Indicó que se busca retirarle al Congreso del Estado la facultad para arbitrar la aprobación de las cuentas públicas del gobierno de Jalisco, sus dependencias y los gobiernos municipales.

"Que sea la Auditoria Superior del Estado, fortalecida con nuevas responsabilidades en materia de combate a la corrupción dotada de un titular sin posibilidad de reelección, que puede ser removido, por no cumplir con eficiencia, prontitud y rigor técnico o por actos de corrupción", dijo la legisladora.



Otro de los puntos planteados por la fracción panista propone que el Poder Legislativo ya no finque créditos fiscales a ex funcionarios y sea el Tribunal de Justicia Administrativa la encargada de hacer tales acciones.



También se propone un proceso de evaluación del desempeño y auditoria y sanciones al personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que hagan su uso de funciones para la extorsión o de abuso de poder.

