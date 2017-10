Auditoría deslindará responsabilidad: Metrorrey

Monterrey

La auditoría que está en proceso por parte de la Contraloría de Metrorrey deslindará las responsabilidades, si es el caso, en la publicidad del gobernador Jaime Rodríguez trasmitida en las pantallas del Metro, afirmó Lorenzo Aguilar Camelo.

Tras inaugurar la exposición "La ciudad en el tiempo, planos y fotos del Monterrey antiguo", en la Estación Zaragoza, el director del sistema colectivo informó que a finales de la próxima semana tendrán los resultados de esta investigación.

"Acabamos de iniciar la auditoría, se acaba de iniciar la semana pasada y esperamos tener los resultados de manera preliminar a finales de la semana o la siguiente; precisamente la auditoría también está deslindando legalmente a todos los responsables, porque el Metro tiene un contrato con una compañía, la compañía deslinda al Metro de ciertas responsabilidades.

"Pero también hay otras leyes, estamos revisando todo para que el Metro no caiga en ningún incumplimiento y no vamos a permitir que alguien pase por encima de la Ley", indicó.

La semana pasada apareció un video con publicidad del mandatario estatal, para lograr captar las firmas necesarias de apoyo rumbo a la candidatura independiente a la Presidencia en una estación del Metro.

Por ello, el PAN interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y el Metro determinó suspender la transmisión del video mientras se realiza una auditoría por parte de la contraloría interna del sistema colectivo.

Aguilar Camelo expresó que el Instituto Nacional Electoral ya hizo algunos requerimientos sobre el tema, pero que también ya respondieron.

"El INE no nos ha pedido información, tuvimos un requerimiento, pero no nos pidió información adicional, sólo de que nosotros habíamos contratado el servicio, nosotros no contratamos el servicio", aseguró.