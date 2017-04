Estoy para atender quejas; investigaré con seriedad: Armando Ahued

México

El secretario de Salud de Ciudad de México, Armando Ahued, encontró en Facebook Live una forma particular y directa de interactuar con algunos de los 4.2 millones de afiliados a los servicios del sistema de atención médica que carecen de seguridad social.

Desde la página Dr. Armando Ahued Ortega, el funcionario envía mensajes de prevención de la salud, responde algunas dudas de la gente, recibe quejas de maltrato, mal servicio y desabasto de medicamentos de las 140 clínicas, 220 centros de salud y 32 hospitales que al año ofrecen 22 millones atenciones.

“Candidato para presidencia. Yo voto por usted doctor Ahued”, escribió Analy Mauri Barradas; “#Dr.Ahuedesmipastoryenélcreo”, lanzó Gethrag Kovachavlisky; “Médico en tú casa, acto de proselitismo paupérrimo y pedestre… no hay recursos y deja de levantarte el cuello”, acusó Ramz, durante el encuentro virtual.

En su incursión en la red social, Ahued logró en 37 minutos recibir 241 comentarios, a los que se le agregaron 59 más con el paso de la noche, además recibió 734 likes. De acuerdo con su equipo de trabajo, se espera impactar a alrededor de 100 mil usuarios.

Una de las peticiones constantes de los facebokeros fue acceder a los servicios gratuitos de cirugía para combatir la obesidad. Así lo expresó Azmar Xp Soll: “Necesito una operación de bypass y no tengo recursos”.

Ahued explicó que hasta la fecha se han realizado alrededor de 2 mil procedimientos de manga gástrica con resultados exitosos; los pacientes bajaron entre 50 y 80 kilos, lo que se ha traducido en control de diabetes e hipertensión.

“Y lo más importante es que a las personas sin seguridad social también se les realiza la cirugía reconstructiva para quitar toda la piel que queda colgando. En el canal de MILENIO se transmitió una cirugía en vivo desde uno de nuestros quirófanos, en el Hospital Rubén Leñero, y quiero decirles que el servicio también está abierto a aquellos que tienen seguridad social, solo deben pagar los insumos, que no pasan de 30 mil pesos.

“Una cirugía como esta llega a costar hasta 300 mil pesos en los hospitales privados; Además, durante dos años le damos seguimiento a esas personas para que se apeguen al tratamiento”, expresó.

Las quejas tampoco se hicieron esperar. Morticia Méndez denunció el desabasto de medicinas, incluso, de las básicas; otros usuarios señalaron maltrato de parte del personal de salud.

“Ustedes me dicen quién no cumple, quién les falte al respeto, quién no está trabajando adecuadamente, y lo investigamos. Si esto es cierto, actuaremos hasta sus últimas consecuencias. Bienvenidas las quejas, bienvenidos los comentarios.

“No estoy para que me echen confeti, estoy para recibir sus comentarios y los hago con toda seriedad y los atenderé con toda precisión, se los prometo”, mencionó durante el enlace en vivo.

“No sé si haya más comentarios qué hacer. Quiero aprovechar para decirles que tenemos 12 clínicas en el Metro para hacer chequeos gratuitos y hay dos más en la Central de Abasto. Les pido que vayan. No esperemos a que nos enfermemos para ir al médico. Hay que tener una actitud preventiva, de detección oportuna.