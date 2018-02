Independientes, ¿será intento fallido?

Guadalajara

Los números y las últimas horas que tienen aspirantes para reunir firmas indican un panorama complicado para que siquiera un candidato independiente aparezca en la boleta electoral en la elección de gobernador de Jalisco. Ninguno de los interesados ha reunido y tampoco está cerca de presentar las 58 mil firmas requeridas para lograr la candidatura.

Manuel Ponce Huerta y Raúl Octavio Espinoza Martínez participan como aspirantes y ambos aseguran que existen trabas para evitar en lo posible la participación de independientes en las elecciones del primero de julio. A pesar de eso, ninguno de los dos descarta poder convertirse en candidatos: uno asegura conseguirá el total de firmas (el 6 de febrero termina el plazo) y el segundo estudia la posibilidad de impugnar el proceso.

El aspirante que más firmas ha presentado es Manuel Ponce Huerta con 10 mil 689 y sólo le han sido validadas 8 mil 553. El que menos registra es Trinidad Ayala con 62 de las cuales han sido aceptadas 50.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) actualizó los datos sobre el avance de apoyo ciudadano el pasado primero de febrero. Raúl Octavio Espinoza, ex secretario general de gobierno en la administración de Alberto Cárdenas, registraba la presentación de 457 apoyos ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral.

En entrevista a MILENIO JALISCO, aseguró que su participación sirvió para “desenmascarar la corrupción” que se evidencia en las trabas que los aspirantes encuentra al momento de querer obtener los apoyos de ciudadanos. Por tal razón, no descarta presentar una denuncia a dicho proceso.

Enlistó los que considera obstáculos: “para empezar el número de firmas, segundo, ningún ciudadano puede libremente otorgarte la firma si no es un mecanismo tortuoso donde primero tienes que acreditar con todos tus datos y que te avale para que seas un auxiliar de recaudador de firmas (…) y luego hay un esquema más: la fiscalización. Te ponen un tope de gastos (500 mil pesos) para que si tú lo rompes automáticamente quedas descalificado”.

Continuó diciendo que “te mandan a la guerra, no de fan fusil, no te dan los elementos, más aparte te impiden que económicamente que tú puedas tomar las herramientas adecuadas para cumplir con ese requisito. Si no puedes adquirir esas herramientas, ¿cómo lo vas a hacer? No te dan los elementos”.



De acuerdo al político, el IEPC debería aportar apoyos a los aspirantes a candidatos independientes como lo son teléfonos celulares, playeras y acreditaciones de identificación. Si el aspirante realiza dichos gastos superará el monto permitido, afirmó Espinoza Martínez.

Manuel Ponce Huerta es el aspirante a candidato independiente que más apoyos ciudadanos ha presentado ante el Instituto Nacional Electoral con 10 mil 689 firmas, de acuerdo al reporte del pasado viernes primero de febrero. Él asegura que durante los últimos días (sábado 3, domingo 4, lunes 5 y martes 6 de febrero. El sábado y domingo no han sido reportados) registrará más de 58 mil firmas que requiere y así estará en la boleta para gobernador.

“Me siento tan seguro que ya tengo ahí cubierta la dispersión, me siento muy comprometido (…) somos mucha gente, no tengo el número con precisión. En anteriores tiempos tuve la oportunidad de viajar por todo el país (…) Y luego después en Jalisco, no sé 40 veces vueltas a Jalisco. Entonces me resulta muy fácil con una llamada telefónica o un Whatsapp establecer redes de trabajo”, agregó el aspirante.

Ponce Huerta solicitó una ampliación de 22 días al plazo puesto para la recolección de firmas de aspirantes a candidatos independientes a gobernador. Este concluye el 6 de febrero y la solicitud no ha sido respondida por el IEPC.

Ambos aspirantes; Espinoza Martínez y Ponce Huerta coinciden en el Instituto Nacional Electoral (INE) está dando de baja entre el 30 y 35 por ciento de las firmas presentadas, esto sin dar alguna explicación seria a los aspirantes.

Siete personas fueron las que se apuntaron como aspirantes: Raúl Octavio Espinoza Martínez, Arturo Alberto Jheman Zetina, Trinidad Ayala Peña, Salvador Cosío Gaona, Fidel Alejandro Kosonoy Ayala y Vicente Fernández Abarca.

Primero, Arturo Alberto se unió al trabajo de Salvador Cosío Gaona, quien después renunció a su aspiración a ser independiente para unirse al Partido Verde. De tal forma, sólo quedaron cinco aspirantes. La semana pasada, Vicente Fernández Junior anunció que declinaría a su aspiración pero no lo ha hecho formal ante el Instituto Electoral.

CLAVES:

Nombre Apoyos Ciudadanos enviados Apoyos en Lista Nominal

Manuel Ponce 10,689 8,553

Raúl Espinoza 457 391

Trinidad Ayala 62 50

Fidel Kodonoy 154 122

Vicente Fernández 131 85





DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO

Artículo 694.

1. Los aspirantes podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distinto a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

2. Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se realizarán al mismo tiempo que las precampañas de los partidos políticos y se sujetarán a los siguientes plazos:

I. Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador, contarán con sesenta días;

II. Los aspirantes a Candidato Independiente para el Diputado local por el principio de mayoría relativa, contarán con cuarenta días

III. Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Munícipes, contarán con cuarenta días.

3. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en las fracciones anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.

Artículo 695.

1. Se entiende por actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de este Código.

Artículo 696.

1. Para la candidatura de Gobernador del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos sesenta y cinco municipios, que sumen cuando menos el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

2. Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al Distrito Electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen como mínimo el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

3. Para fórmula de Munícipes, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen como mínimo el uno por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Fuente: Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

MC