Alistan políticos "saltar" por nuevas candidaturas

En las últimas semanas y días, los partidos políticos y sus principales actores sostienen constantes reuniones para tratar de definir quiénes serán los candidatos que compitan en la próxima elección bajos sus colores, y aunque es poco el tiempo que resta en el calendario electoral para llegar a esta decisión, la realidad es que aquellos que tienen un lugar asegurado en las boletas del próximo año se pueden contar con los dedos de las manos, pues nada está escrito y aspirantes hay muchos.

Según el calendario electoral, se les vienen los tiempos encima a los partidos políticos porque deben determinar a más tardar este 13 de noviembre los procedimientos internos para la selección de candidatos, y el 19 de diciembre es el límite para el registro interno de precandidaturas en los partidos políticos.

Por ello, diversos actores políticos,muchos de ellos con cargos públicos actualmente, tendrán que separarse del puesto para saltar, para buscar uno distinto o para reelegirse. En este material presentamos el entorno en los partidos políticos,luego del referente a los aspirantes independientes (MILENIO DIARIO Jalisco 31 deoctubre, 2017).

Algunos expertos en temas políticos sostienen que el 2018 podría traer consigo la elección más competida en la historia del estado, comicios en los que estarán en juego las 125 presidencias municipales, las 39 diputaciones locales, federales, los lugares representativos de Jalisco en el Senado de la República, la gubernatura del estado y la presidencia de México.

De acuerdo a registros históricos y a propios datos del Instituto Nacional Electoral, Jalisco juega un papel preponderante en las elecciones al ser el cuarto territorio mexicano que tiene el mayor número de ciudadanos en el listado nominal y por ende, de los que más votos aporta. Incluso en las últimas selecciones federales, quien ha ganado la elección a la presidencia de la Repúblicalo ha hecho con el respaldo del electorado jalisciense.

MILENIO JALISCO consultó a diversos integrantes de las agrupaciones políticas que en Jalisco consiguieron la mayor cantidad de votos durante la elección de 2012 y 2015, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, cuyos integrantes reflejan la situación actual que viven estas agrupaciones para poder establecer cuál será su apuesta cada uno de los espacios que estarán en disputa el año entrante.

Los actores políticos coinciden en que para 2018 existen dos factores que influyen de manera contundente en la elección de aspirantes, pues aunque son muchos los que quieren participar, habrá circunstancias particulares para cada partido así como limitaciones y reglas que en elecciones anteriores no habían enfrentado en conjunto.

La paridad horizontal obliga a que los partidos distribuyan las candidaturas en un 50%-50% entre hombres y mujeres, por lo que finalmente el estado podrá ver perfiles femeninos que por mucho tiempo se mantuvieron fuera de foco, ya sea por falta de oportunidades o porque los perfiles de los hombres solían acaparar las mejores candidaturas y cargos, al grado, de que en la historia de Jalisco ni el PRI ni MC han tenido a una presidenta mujer al frente de su partido en el estado (el PAN la tuvo de manera interina con Pilar Pérez Chavira).

Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las alcaldías el municipio de Guadalajara se cuente por igual que El Grullo o Lagos de Moreno, tan sólo por citar un ejemplo, ya que el tema de la paridad obliga a los partidos a distribuir las designaciones de sus candidatos a través de tres bloques basados en la intención del voto que cada uno registre de acuerdo al último proceso.

Con ello las autoridades electorales pretenden garantizar que los hombres no abarquen los municipios con mayor relevancia o protagonismo en el estado, sino que, por ejemplo, en el área metropolitana, de las nueve demarcaciones, tendremos que ver al menos cuatro mujeres por partido como protagonistas en la contienda electoral.





De igual forma tendrán que distribuir las candidaturas en donde los partidos tengan una intención de voto media y en un tercer plano distribuirlas igualmente en donde tengan una intención del voto baja.

De acuerdo con las fuentes consultadas por MILENIO DIARIO Jalisco, los partidos no se han preocupado en formar liderazgos en el sector de las mujeres, no al menos a igual proporción que ocurre con los hombres, y aunque todos aseguran tener perfiles adecuados, competitivos y capaces en sus filas, explican que no han tenido la misma difusión, propaganda y foro, del cual sí gozan aspirantes hombres por lo que es posible que veamos caras nuevas en este proceso, que comenzarán a tomar protagonismo, incluso, que podrían estar al frente de algún municipio metropolitano o del interior del estado.

Para elegir de entre los aspirantes a un candidato -tanto hombres como mujeres- los partidos analizarán factores como el qué tan conocido resulte ser el pretendiente, así como el grado de aceptación de cada uno entre la población, pero, en algunos casos, también influirá la corriente política a la cual pertenezca y si ésta resulta afín a quién será el candidato a la gubernatura de otra manera se puede asegurar una participación en bloque por parte de la militancia y no se dispersan votos por conflictos internos, aunque este factor, según lo explican, no tiene un grado tan relevante en cuanto a la definición del candidato, porque siempre se pueden generar acuerdos entre los grupos internos.

En el caso del PAN, PRD y MC, existe otro factor que se tiene que decidir antes de que se definan quiénes serán los abanderados, sobre todo en los municipios y los distritos tanto locales como federales: estos partidos tienen que decidir si es que conformarán o no, una alianza electoral en Jalisco, lo que genera incertidumbre para todos los entes políticos y aspirantes, ya quepara muchos, el que los partidosque representan compitan juntoso separados, podría abrirles o cerrarles oportunidades.

Los que se perfilan

Salvo el caso de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, que se erige como el único aspirante al que nadie haría sombra dentro del Partido Movimiento Ciudadanopara competir en 2018, en este caso por la gubernatura del estado, en todos las contiendas internas, tanto municipales, como distritales, existen al menos dos opciones por partido para la definición de quién será el candidato.

PAN y PRI pondrían a su carta más fuerte en la contienda estatal, por parte de los tricolores, las opciones son Eduardo Almaguer como el que mayores posibilidades parece tener, pero no se descartan Héctor Pizano, actual presidente del Comité Estatal del PRI, incluso,entre las filas tricolores también aparece el nombre de Miguel Castro como posible opción aunque él se ha decantado por buscar Guadalajara, sin embargo, el nombre que aun causa efervescencia entre los militantes del Revolucionario Institucionales el de Arturo Zamora, una posibilidad que parece estar cada vez más lejana debido a que el senador ahora estaría entre los que podrían ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción a nivel nacional. Solo una invitación presidencial podría enviarlo a Jalisco como candidato.

En Acción Nacional identifican al senador José María Martínez Martínez, como uno de los que levantan la mano para participar en la contienda, aunque por otra parte, fuentes de este partido aseguran que se intenta consolidar una candidatura más sólida, que no necesariamente podría salir de las filas del PAN, por lo que intentarían convencer al expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex) en Jalisco, José Medina Mora y en esa ruta, tampoco descartan poder contactar a Jorge Vergara Madrigal, dueño de Chivas y Omnilife, ambos, hombres de negocios ajenos a los partidos, pero no a la política.

La capital de Jalisco es la segunda elección más importante a disputarse en lo local, donde las opciones que cada partido presenta son diversas, el PRI podría abanderar a Miguel Castro Reynoso, actual titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, aunque el camino no lo tiene libre, pues la actual presidenta del Comité Municipal del tricolor en Guadalajara, Claudia Delgadillo, es una opción, sin dejar de mencionar a Rocío Corona Nakamura, que también pide protagonismo en 2018 luego que hace dos elecciones la sustituyeron en la nominación por Ramiro Hernández, quien ganó en esa ocasión la capital del estado para el tricolor.

Por parte de Movimiento Ciudadano,la apuesta para hacer el relevo a Enrique Alfaro se decidirá entre el diputado local Ismael del Toro y Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad,respectivamente, en tanto que por el PAN, entre el diputado Miguel Ángel Monraz, junto a Fernando Garza y César Madrigal, podría definirse la candidatura blanquiazul.





Zapopan es otra de las “joyas de la corona”, que en este caso, Movimiento Ciudadano parece tener ya claridad de cómo contenderá y es con el actual alcalde Pablo Lemus que buscará la reelección, posiblemente con algunos cambios que le ayuden a reforzar la planilla de quienes buscarán ser regidores, mientras que Acción Nacional tiene una baraja amplia con Alfonso Rejón, José Antonio de la Torre, así como Omar Borboa Becerra, aunque este último, tras haber sido exhibido luego de chocar su automóvil contra un árbol al conducir con 0.83 grados de alcohol en la sangre, por encima del límite permitido, podría haber perdido la oportunidad.

El PRI también tiene una amplialista de aspirantes con argumentos para contender por la presidencia municipal de la ex Villa Maicera, por un lado, Salvador Rizo, actual coordinador de regidores no se baja del barco, por el contrario, intenta afianzarse y contender en otro periodo, mientras que existe un sector del priismo que considera que “ya le toca”al senador Jesús Casillas, que mantiene su interés por gobernar la demarcación, al igual que Abel Salgado y Valeria Guzmán; en tanto que el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, no es considerado como figura para tener una oportunidad real de convertirse en el candidato por Zapopan.

En Tlajomulco, tras el anuncio de Alberto Uribe sobre que no buscará la reelección, por los naranjas muchos perfilan a Lorena Martínez, quien estaría posicionada tras su paso por el DIF municipal y el trabajo político que ha hecho junto con Enrique Alfaro en esa demarcación, con lo que de paso se aportaría a la equidad de género. Otros que se manejan son el diputado federal Salvador Zamora, seguido de Pedro Martínez Ponce, director de Comercio en Espacios abiertos en Guadalajara y hombre cercano a Alfaro, así como el actual secretario de Tlajomulco, Erik Tapía Ibarra. En MC no se descarta que el municipio podría tener una mujer como candidata, y otros nombres que suenan son la diputada Adriana Medina y aunque algunos llegan a nombrar a la también legisladora Consuelo Robles, todo parece indicar que esta última estaría contemplada en el equipo de Alfaro si gana la gubernatura.

En el bastión naranja el PAN luce un tanto desdibujado, el máximo representante actualmente es el coordinador de la fracción edilicia, Salvador Gómez de Dios, que podría pelear una “segunda vuelta” o buscar un espacio en el Congreso, mientras que por selección natural, los panistas voltean hacía la presidencia de lComité Municipal que recae en Enrique Cabrera Ureña.

El PRI es el que podría dar la sorpresa en Tlajomulco al elegir su candidato: algunos militantes cocinan una posible candidatura del actor Sergio Goyri, que radica en el municipio, incluso grabó algunas de sus películas en esta demarcación y la gente lo ubica por su profesión, mientras que políticos como Ricardo Plascencia, Alan Solano y Armando Villegas, mantienen sus aspiraciones, y si acaso se requiriera de una mujer, Alina Pérez es el nombre de una de las más mencionadas.





En Tlaquepaque el escenario está pintado para que la alcaldesa María Elena Limón vuelva a la contienda, aunque en esta ocasión, el PRI prepararía también a una mujer para internar arrebatarle el poder a la naranja; Liliana Morones es el nombre que tiene mayor referencia entre los priistas, aunque no se descarta considerar las pretensiones de Luis Córdova, actual edil de la municipalidad, en tanto que el PAN podría apostar por alguno de los hermanos Cortés, ya sea Isaías o el propio Hernán, que mantienen trabajo político en Tlaquepaque.

En Tonalá, el actual alcalde Sergio Chávez es la primera opción para repetir fórmula e intentar repetir el resultado y el PRI mantenga este municipio, aunque el diputado local Oswaldo Bañales y la diputada federal Laura Plasencia no se descartan. El PAN tiene algunos aspirantes entre los que suenan Álvaro Alatorre, presidente de la Comisión de Estrategia Metropolitana en el Comité Estatal y María de Jesús Reynoso Tostado, en una contienda donde MC podría presentar a un actual diputado federal, con Rosa Alba Ramírez Nachis o Jonadab Martínez, ambos considerados opciones por encima de Jorge Vizcarra, ya una vez alcalde de esta demarcación por el PAN, pero ahora está con los naranjas.

Hoy estarán en Guadalajara los líderes nacionales del PRD, Alejandra Barrales; del PAN, Ricardo Anaya, y de MC, Dante Delgado, para perfilar un posible frente opositor local.

