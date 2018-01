Otra vez... acusan asignación directa a empresas de comunicación en Zapopan

Guadalajara

Lo volvieron a hacer. El gobierno municipal de Zapopan otorgó contratos vía asignación directa a las empresas de comunicación La Covacha, Indatcom y Euzen Consultores señaladas de ser favorecidas de esta manera por las administraciones de Movimiento Ciudadano, especialmente en Guadalajara y su vecino zapopano.



Ayer, en la que fue una tersa sesión del Ayuntamiento, el coordinador de la fracción del PRI, Salvador Rizo Castelo, hizo el señalamiento de que el gobierno de Zapopan autorizó contratos por 9 millones 698 mil 275.87 pesos a estas mismas empresas, sin ningún tipo de licitación sino de manera directa, misma situación que denunció en mayo de 2017.



Las nuevas adjudicaciones directas se autorizaron el pasado viernes 26 de enero: a Euzen Consultores S.C. un contrato de un millón 551 mil 724.14 pesos más I.V.A. por “servicio de creatividad y comunicación estratégica incluyendo imagen institucional y desarrollo de campañas de comunicación”; y a La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V. un contrato por 3 millones 103 mil 448.28 pesos más I.V.A. para la “producción de audiovisuales, creatividad y branding”.



En tanto que Indatcom S.A. de C.V. se vio favorecida con dos contratos: el primero por un monto de 2 millones 327 mil 586.21 pesos más I.V.A. por “servicio de difusión en internet y redes sociales incluye la aplicación, administración, monitoreo, control y optimización de la difusión en internet y redes sociales en los canales digitales con las campañas o temas definidos por el municipio” y el segundo contrato que asciende a 2 millones 715 mil 517.24 pesos más I.V.A., por “servicio de administración en comunicación digital, servicio para el desarrollo, asesoría y seguimiento a estrategias de comunicación digital”.



En los cuatro casos la dependencia que requiere es la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación, adscrita a Jefatura de Gabinete.



Rizo Castelo señaló el mismo monto de adjudicación el año pasado a estas tres empresas (contratos que en total suman más de 9 millones de pesos) pese a que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, aseguró en 2016 que no se darían adjudicaciones directas.



Entre julio y diciembre de 2016 se adjudicaron contratos por 9 millones 404 mil 794 pesos.



Bosque Eca do queiros, con valor cultural

Por otra parte, el pleno de Zapopan designó por unanimidad al bosque Eca Do Queiros como “espacio con Valor Cultural Popular y parte del Paisaje Tradicional del municipio”.



Este remanso verde tiene una superficie de 70 mil 684 metros cuadrados, es propiedad municipal, y se ubica en las inmediaciones de la calle Eca Do Queiros entre las avenidas Patria y Juan Palomar y Arias en la colonia Jardines Universidad.



Los regidores reconocieron que representa un gran valor ecológico para la ciudad, por lo su arbolado contará con protección similar a las áreas naturales protegidas como la Barranca del Río Santiago, Bosque El Nixticuil y Bosque La Primavera.



El bosque Eca Do Queiros se encuentra en la cuenca Atemajac (conocida también como Cuenca Colomos) y aporta escurrimientos, manantiales, fauna, especies boscosas, como lo son pinos, encinos, eucaliptos, jacarandas, fresnos, aguacates; así como flora diversa, helechos, palmas, arbustos, entre otros beneficios ambientales.



Esta misma denominación se tendrá a los tres pequeños predios ubicados al ingreso y a la salida del fraccionamiento Bugambilias.

