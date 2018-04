26 años después, asesor de AMLO defiende la “inocencia” de Pemex

Guadalajara

Javier Jiménez Espriú, ex subdirector comercial de Pemex y hoy uno de los principales asesores económicos de Andrés Manuel López Obrador, le dijo al sociólogo Jorge Federico Eufracio Jaramillo, en su libro sobre testimonios del desastre del 22 de abril en Guadalajara, que la gasolina de La Nogalera no tuvo que ver con el estallido del colector intermedio oriente, que el famoso "agujerito" (Falcón dixit) apareció después del accidente y que la presidencia de la república aprovechó la situación para montar un tinglado que con el tiempo llevaría a desmantelar a la entonces paraestatal.



Mientras la Procuraduría General de la República estableció el patrón del desastre en un poliducto que padeció corrosión de una tubería de agua vecina, se fracturó y arrojó miles de litros de hidrocarburo hacia el colector y el subsuelo al norte de la estación de La Nogalera, hacia donde fluyó y se acumuló gasolina que se gasificó en mezcla con otras sustancias, y posteriormente, con el "efecto de cámara" provocado por el desvío del río San Juan de Dios para la construcción de la línea 2 del tren eléctrico urbano, que obstruyó la salida de agua y gases, y una chispa, derivó en las explosiones de la mañana del 22 de abril, Jiménez Espriú asegura que es un montaje. A largo plazo, sostiene que fue el comienzo de la transformación de Pemex, que hoy, con la reforma energética, ha caído en intereses ajenos al país.



En la entrevista que dio al académico, y que forma parte del libro "Testimonios sobre una herida abierta. Ecos y voces a 25 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara (Miguel Ángel Porrúa/ El Colegio de Jalisco, septiembre de 2017), asegura que las evidencias a que tuvo acceso se alejan de lo que llama "la verdad histórica", es decir, lo que la PGR dictaminó y entregó al juez penal para detener a nueve funcionarios, y obligar "moralmente" a Pemex a hacerse responsable de la reconstrucción.



"...lo primero que quisimos averiguar fue la cantidad precisa de lo fugado, ya que después de la explosión empezamos a sacar gasolina de la tierra en cantidades verdaderamente impresionantes; llenamos muchas pipas y por eso nos preguntamos cómo es que eso había sido posible". Las pesquisas hechas con independencia a la PGR clarificaron que el oleducto también movía diésel, pero no había presencia de este en el subsuelo, pese a que la última entrega había sido cinco días antes del desastre. Solo gasolina.



"Para nosotros, eso representó una primera evidencia de que la fractura del tubo no tenía mucho tiempo como se aseguraba. En pocas palabras, si esa fuga hubiera tenido meses, el análisis que hicimos nos hubiera arrojado, además del origen de la inundación que observamos, evidencias de la presencia de diésel, gasolina y combustóleo, es decir, de todo lo que ese ducto distribuía. Por lo tanto, esa fractura apareció en los días de las explosiones [...] también encontramos que al momento de la primera explosión, los técnicos de Pemex cerraron el ducto proveniente de Salamanca. Al cerrarlo intempestivamente se originó un golpe de ariete que aumentó la presión interna, ésta encontró la parte débil o erosionada del ducto para finalmente tronarlo".



Añade: "es debido a lo anterior que nosotros creemos que la fuga de gasolina fue posterior a las explosiones; además, nuestros argumentos están apoyados en el hecho de que la gasolina que estábamos sacando de la zona de desastre se encontraba, por decirlo de alguna manera, fresca, acabada de salir. Con esta información fui a ver a Morales Lechuga y le dije: 'si el presidente quiere que Pemex pague este desastre, que lo pague, pero no le eches la culpa a la institución porque no tuvo nada que ver con esto". A su juicio, "entendimos que lo acontecido el 22 de abril no había sido responsabilidad de Pemex".



¿Qué lo provocó? No tiene respuestas concluyentes, pero su versión, fundamentada en trabajos del Instituto Mexicano del Petróleo, ofrece dos pistas: no se investigó como se debía, subraya, a la aceitera La Central. Tampoco se analizó la gran cantidad de solventes que se arrojaban en la zona desde talleres y factorías pequeñas. Y si esto se agrega al sifón improvisado que habilitó la constructora de la Línea 2 del tren ligero, eso le cuadra una explicación. Se cometieron errores como lavar con agua, lo cual proveyó oxígeno abundante para que los gases tuvieran explosividad. "...la gasolina nunca llegó. Además, la gasolina no explota, sólo se incendia...".



Jiménez Espriú acusa al presidente Carlos Salinas de Gortari de tener un doble propósito, es decir, aprovechar la tragedia para culpar a Pemex y comenzar su transformación. "Se dio una estrategia para desmembrarlo, para privatizar la petroquímica, después la distribución y finalmente la refinación". El funcionario abandonó poco después la función pública, a donde no ha regresado, hasta ahora.

Claves

¿Quién es Javier Jiménez Espriú?

En el grupo de asesores de Andrés Manuel López Obrador ocupa la cartera de Infraestructura, Obras y Servicios y Sector Energético

En 1960 se tituló como Ingeniero Mecánico Electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la casa de estudios fue Secretario General Administrativo de 1973 a 1982; en la Facultad de Ingeniería ocupó diversos cargos, siendo Director de la misma de 1978 a 1982. De 1997 a 2007 fue miembro de la Junta de Gobierno

Fue Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico (1982-1988) de la SCT; Subdirector Comercial de Petróleos Mexicanos (1990-1992) y Director General de la Compañía Mexicana de Aviación (1994-1995)

Ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas, Fundador del Instituto Mexicano del Transporte y del Instituto Mexicano de Comunicaciones, del Servicio Postal Mexicano y de Telégrafos Nacionales

Fue Presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería de la que es Académico de Honor y Miembro fundador de la misma. Es miembro de Número de la Real Academia de Ingeniería de Suecia y de la Academia Internacional de Astronáutica, Sección Ingeniería. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería

Fuente: https://lopezobrador.org.mx/javier-jimenez-espriu/

