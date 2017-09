"Oí ruido en la sala y baje a ver, no podía dormir"

Tampico

La vida de la colonia Guadalupe Mainero y Tamaulipas, que son cercanas al centro de Tampico, ha cambiado tras el robo violento a una vivienda que terminó con la vida de una mujer, ya que los habitantes no se sienten tranquilos de estar en sus hogares.

Sujetos armados con navajas se introdujeron de madrugada a un domicilio de la calle José de Escandón, en la colonia Guadalupe Mainero, lo que le costó la vida a una mujer que intentó defender su hogar.

Tras el violento hecho, que ocurrió apenas el martes, los habitantes de la colonia aseguran que "se siente el ambiente muy pesado" y con argumentos que parecen ser válidos, ya que consideran que es un sector expuesto a la delincuencia.

Una mujer que atiende uno de los negocios de la calle José de Escandón dice que "antes abría a las 6 de la mañana, pero ahora ya no voy a abrir temprano y tampoco voy a cerrar tan tarde", es decir, ya toman sus propias medidas de protección.

"Oí un ruido en la sala y me bajé a ver, me asomaba por las ventanas y como duermo con la puerta del cuarto abierta, en realidad no podía dormir", relató una ama de casa, luego de saber que en la colonia en la que ha vivido por cuarenta años se introdujeron a la vivienda de una vecina mientras dormía.

Al preguntarles a las señoras sobre la vigilancia del sector, explicaron que normalmente era complejo ver a elementos de seguridad por el rumbo, ya que "ahora vemos a los policías en motos porque acaba de pasar todo esto, sino no pasa nada".

Mientras tanto, un par de elementos de la Policía Estatal a bordo de motocicletas asignadas al Grupo Lince recorren la calle José de Escandón, mientras que un par de unidades de la Secretaría de Marina, circulan por la Álvaro Obregón.

Pero dicho sector de Tampico, separado del centro de la ciudad por no más de seis cuadras, está acostumbrado a los robos, a los asaltos y los pequeños negocios se convierten en la prueba.

Al recorrer la zona se puede observar a las tiendas, a las llamadas misceláneas con rejas de protección para impedir que las personas ingresen, mientras que los de mayor solvencia económica, instalaron un sistema de cámaras de vigilancia.

"Aquí roban las tiendas (de conveniencia), hubo un momento en el que andaban asaltando en moto y ahí está de ejemplo el banco, este banco lo han asaltado un sinfín de ocasiones", explicó otra ama de casa de la colonia Tamaulipas.

Fue el mes de julio el último robo a dicha institución bancaria de la colonia Tamaulipas, recordó una de las vecinas, además de añadir que "la última vez que robaron ahí estuvo muy feo, porque un señor sufrió un infarto".

Otra mujer, más en tono burlón, dijo que el banco es uno de los preferidos de los amantes de lo ajeno, pero que por el mes de noviembre y diciembre darán el siguiente golpe, ya que se han tardado en molestarlo.

Pero las colonias Tamaulipas y Guadalupe Mainero no son las únicas que tienen incidencia delictiva constante, ya que refieren que la colonia del Golfo también es otro punto en donde la delincuencia común es constante, sin que hasta el momento haya intervención policial.





