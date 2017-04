Municipios pagan en parcialidades sus deudas

Toluca

Raúl Chaparro Romero, presiente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), señaló que muchos presidentes municipales del Valle de México han hecho múltiples esfuerzos para liquidar los adeudos que tienen pendientes con algunos de sus proveedores; sin embargo, no hay dinero que alcance. En la mayoría de los casos –explicó– los afectados han firmado convenios para cobrar en parcialidades.

Hasta el momento no tienen conocimiento de adeudos importantes en Naucalpan y Tlalnepantla, pero sí en Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, principalmente por la proveeduría de mobiliario y equipo de oficina, así como de telefonía. En general –agregó– son montos de entre 250 mil y 700 mil pesos.

Consecuencias

"El problema no es que sean pocos sino que al no recibir los pagos las empresas se quedan con muchos problemas, como no tener para pagar la nómina o no cumplir con sus obligaciones fiscales".

Muchos proveedores han demandado y tienen todo legalmente fundamentado; por ejemplo, hay un empresario que demandó en la administración de Azucena Olivares, pero aún no le han dado su dinero en Naucalpan. "Son procesos que llevan mucho tiempo y lamentablemente algunos alcaldes se rehúsan a finiquitar porque dicen que ellos no contrataron".

Aunque en ocasiones los presidentes municipales quieren pagar, como no tienen suficientes recursos dan prioridad a necesidades básicas como alumbrado público, pavimentación o seguridad.

Lo idóneo para los proveedores es firmar un convenio a través de Conciliación y Arbitraje para recibir su liquidación en parcialidades.

"Muchos empresarios insisten desde que vienen como candidatos para que en caso de llegar al cargo, aseguren su pago y sigan siendo proveedores. Además de hacer tratos directamente con los alcaldes para evitar largas por falta de autorización".

Las parcialidades permiten solventar poco a poco la deuda y ayudan a no desfalcar a las autoridades; "más vale recibir una parte que nada y que pasen años y los nuevos gobiernos ignoren las deudas".





MCLV